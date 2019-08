Confirman que Felipe Rojas intentó quitarse la vida tras la muerte de Fernanda Maciel 1 agosto

Recientemente Felipe Rojas cumplió un mes en la cárcel, luego de ser formalizado como el, hasta el momento, único imputado de la muerte de Fernanda Maciel.

Y en el matinal de La Red «Hola Chile», se refirieron a cómo ha enfrentado este proceso la familia del joven. Frente a lo que la periodista Ignacia Rocha, quien conversó con ellos, aseguró que las sospechas en contra de Rojas surgieron incluso al interior de su núcleo más cercano.

Es más, la comunicadora les preguntó a los familiares de Felipe sobre un supuesto intento de suicidio. Esto también según lo recordó el panelista del programa, Germán Schiessler, «el día antes del hallazgo del cuerpo, esta ex polola cuenta que a pocos días de la muerte de Fernanda, Felipe va a la casa del hermano, al departamento, llegó muy afligido y bajo los efectos de la marihuana, y él quería tirarse desde el piso 21″.

Según Schiessler, la misma ex polola de Felipe Rojas le habría relatado este episodio a la policía.

«Le pregunté acerca de ese episodio. Me lo confirman. Sucedió en el piso 21. Hasta ese momento, según lo que me cuentan, Felipe nos les dijo que era por el tema de Fernanda que se sentía deprimida, sino que por un problema que tuvo con esta polola que le había interpuesto un recurso» reveló Rocha, refiriéndose a una denuncia sobre violencia que tenía Rojas.

Por otra parte, la periodista agregó: «Obviamente ahora la familia piensa que Felipe tenía otros problemas. Pero ellos me comentan que tiene que ver con este altercado con la ex, que no es la testigo protegida».

Finalmente comentó que «la familia se encuentra sumamente dividida, hay algunos que quieren creer y hay otros que no creen para nada».