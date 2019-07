Niño dibujó a Arturo Vidal en su álbum por no tener plata para comprar láminas 10 julio

La historia de Carolina y su hijo hincha de la selección chilena se hizo viral en redes sociales esta semana: el pequeño dibujó a Arturo Vidal tras no contar con dinero para comprar láminas y poder llenar su álbum de Copa América Brasil 2019.

La mujer escribió en su cuenta de Twitter: «A mi gordito le regalaron un álbum de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar!»..

Luego de compartir su historia, muchas fueron las reacciones y ofrecimientos a su comentario.

«Pucha que son lindos! Jamás pensé que le llegaría tanto cariño a mi gordito. Son tantos mensajes que me pierdo, pero estoy tratando de verlos todos y contestarles, muchas gracias por las lindas palabras hacia mi hijo, estará feliz cuando vuelva del cole y le lea sus mensajes», agregó Carolina en otra publicación de su cuenta.

Finalmente, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) junto a Panini cumplieron el sueño del pequeño, regalándole el álbum completo y llevándole el trofeo de la Copa América 2015 hasta su casa para que lo conociera.