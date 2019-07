Ale Valle habló de las críticas por comparar el caso Catrillanca con la detención de Cata Pulido 10 julio

La noticia del lunes sin duda fue la polémica detención de Cata Pulido al oponerse a recibir una multa. Tras muchas especulaciones la actriz se refirió a este tema en el programa «Intrusos», lo que generó incluso más críticas, esto por la intervención de Ale Valle, quien hizo mención de lo rápido que se viralizó el caso, a diferencia de otras instancias como el comunero mapuche Camilo Catrillanca.

Los dichos de la periodista rápidamente hicieron arder las redes sociales, quienes se fueron en contra de ella y acusándola del descriterio por comparar ambos casos, situación que descolocó a la animadora del espacio de farándula.

En declaraciones al portal Página 7, durante los premios Pulsar, Ale Valle se refirió a esta situación y dijo: «Me afectó harto. No quiero que la gente piense que me estoy victimizando tampoco, pero creo que fue muy agresivo».

Junto con esto aprovechó de aclarar sus dichos «cuando yo le pregunto a la Cata quién hizo el video, y ella dice que los carabineros, a mí me parece curioso y yo soy suspicaz. En un control de tránsito, donde la mina se puso cuática y ya, salen videos altiro. Entonces, yo digo que hay otras ocasiones muy importantes en nuestro país donde no hay cámaras. Y en el caso Catrillanca dijeron altiro que no había y el Estado salió diciendo que eso estaba bien. Por eso, al final la gente entiende lo que quiere entender, pero igual afecta, afecta el ánimo, que salga una persona diciendo que mezclé los temas cuando nunca lo hice».

También Ale Valle aseguró que «puedo hacer un mea culpa porque quizás a la gente no le gustó el contexto donde lo dije, pero no me puedo hacer cargo de lo que otros entienden cuando no lo entendieron y más encima lo descontextualizaron», además de señalar que este hecho le molesta más porque «la causa mapuche es una causa que me importa mucho. Tengo mucho respeto por los pueblos originarios».

Para finalizar Ale se refirió a otras críticas que recibieron, como la defensa por parte del programa al actuar de Cata Pulido. «Primero a la Cata yo nunca la he defendido, porque creo que es indefendible y eso ella lo tiene claro. Lo que ella hizo estuvo mal, como cualquier chileno si te sacan el parte tienes que aceptarlo y ya. No sé que quería la gente que hiciera. Yo le di todos los pases para que pidiera disculpas, pero no soy su mamá, no la puedo castigar. Condené enérgicamente lo que pasó y creo que el programa también. Otros programas se hacen los lesos, pero nada le gusta a las redes en realidad».