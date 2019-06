Laura Prieto se atrevió con un desnudo tras su paso por «Resistiré» 7 junio

Pese a que todavía se emite en pantalla el reality extremo de Mega y MTV «Resistiré», en tiempo real las grabaciones terminaron hace un tiempo y todos los participantes ya se encuentran retomando su vida normal.

Y una de ellas es Laura Prieto, quien sorprendió a todos sus seguidores luego de dar una entrevista a la revista «Viernes», en la que se atreve a posar en un elegante desnudo en blanco y negro.

Pero junto con sus atrevidas fotos, también llamó la atención por sus declaraciones. «El reality me cambió completamente. No solo por no tener comida o por convivir con gente muy distinta a mí en situaciones límite, sino porque tuve que aprender a escucharme. Todo ese tiempo me hizo extrañar y reforzar lo que realmente importa en la vida: mi hija, mi familia, mis amigos» reveló.

La ex Calle 7 también aseguró que entró a «Resistiré» en el momento justo. «Hoy soy una mujer más madura, más segura de mí misma, de lo que quiero, y no me importa lo que piensen los demás» comentó en la entrevista.

Laura aprovechó de compartir parte de su sesión de fotos en Instagram, donde se llenó de halagos. «Hermosa»; «Te pasaste»; «Linda Laurita»; «La que puede, puede»; «Te pasas Laura»; «Mujeraza» y «Qué buena reflexión» fueron algunos de los mensajes que recibió.

Aquí te dejamos una de las imágenes de Laura Prieto: