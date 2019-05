«Yo no vivo de mi marido» Así le paró el carro Pamela Díaz a Daniela Aranguiz 8 mayo

Luego de que Daniela Aranguiz comentara en una foto de Camila Recabarren donde aparece junto a Pamela Díaz, escribiendo que le «dio como una arcada», la fiera respondió a sus dichos.

En entrevista con el programa de farándula Intrusos, la animadora fue consultada por la frase de la esposa de la care’ cuica, a lo que en tono de burla respondió: «¿Por qué le doy asco? ¿Estoy hedionda?».

Junto con esto agregó que «le iba a poner ‘me gusta’ (al comentario), pero estoy bloqueada. Le quería poner ‘me gusta’, porque me gusta la gente que se expresa, pero no pude».

Además Pamela aseguró que: «Hay gente que a mí no me interesa ni siquiera discutir. Ya me peleé con todo el mundo cuando hacía farándula. No me quedó nadie».

«La Daniela para mí no es un motivo ni siquiera de discutir (…) Sí me llegaron comentarios de lo que había hecho, pero yo me río nomás. Ni siquiera me molesta» comentó.

Finalmente Pamela Díaz fue consultada por el parecido que tiene con Daniela Aranguiz, a lo que el rostro de ‘Viva la pipol’ respondió: «¿En los cuernos?», afirmando que no se parecen en nada, ya que «yo vivo de esto (su trabajo en televisión), yo no vivo de mi marido».