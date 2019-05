Indignado: Hombre que filtró fotos de Karen Bejarano quedó libre y Juan Pedro Verdier se descargó en Twitter 9 mayo

Tras dos años de investigación, el responsable de la filtración de fotos y delito informático en contra de Karen Bejarano y Juan Pablo Verdier, fue dejado en libertad.

Esto luego de que recién la semana pasada fueran formalizados los dos ciudadanos ecuatorianos acusados del delito. Pero finalmente la pareja no obtuvo el resultado que esperaban.

«Devastado… Hoy liberaron al delincuente que nos atacó (Julio Valerozo) por no considerarlo un peligro. No se imaginan la impotencia, la tristeza, la decepción con la justicia chilena, la angustia constante. No tienen idea» escribió Verdier en Twitter.

Mientras que Karen Bejarano le dedicó palabras de consuelo a su esposo a través de la misma red social: «Tranquilo amor. A Dios no se le pasa hacer justicia y el que se mete con sus hijos, lo paga tarde o temprano» comenzó.

Para luego agregar «la justicia en nuestro país es realmente nefasta y eso lo sabemos desde mucho antes que nos atacaran, así que solo debemos tener fe. Te amo infinito».

Mientras que por su parte, los seguidores de la pareja les enviaron todo su apoyo, criticando duramente la decisión tomada por tribunales, pues para ellos la justicia no funciona como debería.