«Hice el ridículo» Nico Yunge hace mea culpa tras polémicas revelaciones 6 mayo

Gran polémica causó la transmisión en vivo que hizo durante el fin de semana Nico Yunge, ya que durante esta, aseguró que tuvo un encuentro sexual con Nicolás Massú, donde le practicó sexo oral, mientras el ex tenista nacional estaba tan borracho que ni siquiera podía reaccionar.

Estas declaraciones rápidamente fueron criticadas, ya que muchos usuarios de redes sociales acusaron que el relato del ex chico reality se trataba de abuso sexual, pues el deportista no se encontraba en condiciones de negarse. Es por esto que Yunge utilizó nuevamente sus redes sociales para aclarar la situación y asegurar que las tres personas que participaron estaban conscientes de lo que hacían.

También te puede interesar: Nico Yunge se defiende de acusaciones de abuso sexual a Nicolás Massú

Pero el escándalo que provocó era tan grande, que el chiquillo grabó otro video, en esta ocasión disculpándose por el estado en que se encontraba al momento de realizar la tan polémica transmisión.

«Ese día que hablé estaba ebrio. Además, tomo pastillas antidepresivas y ansiolíticos. No voy a negar lo que dije, pero me da impotencia y rabia que hayan subido a los medios de comunicación videos cortados donde me dejan a mí mal parado. Donde me dejan como que yo hubiera hecho un acto donde hubiera pasado a llevar a una persona, cosa que no hice» afirmó.

Y pese a que aprovechó de pedirle disculpas a Nicolás Massú y además a su familia, señaló que no iba a permitir que lo trataran de abusador.

Pero junto a lo demás, durante esta jornada Nico Yunge se contactó con el programa Intrusos, quienes se encontraban comentando la polémica que se desencadenó a partir de los crudos comentarios que hizo el joven en la primera grabación.

Según señaló el panelista Michael Roldán, durante la transmisión -que duró cuatro horas- el ex chico reality se encontraba ebrio, junto con haber mezclado el alcohol con pastillas para la depresión. «Fue un cortocircuito. Hice el ridículo» afirmó a través de los mensajes.

De todas formas no se retractó de sus palabras originales: «Lo que dije en ese momento no tiene validez porque estaba bajo efectos del alcohol y las pastillas. Pero es verdad… Tomé pastillas, más de la cuenta. Estoy terriblemente arrepentido de todo esto».

Finalmente Nico aseguró que le había mandado un mensaje a Massú pidiéndole disculpas, pero no reveló si había obtenido respuesta.