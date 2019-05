Nico Yunge se defiende de acusaciones de abuso sexual a Nicolás Massú 6 mayo

Hace unos días Nico Yunge hizo una polémica transmisión en vivo por Instagram, la que no dejó indiferente a nadie. Ahí contó varias indiscreciones, una de ellas es que habría mantenido un encuentro sexual con el ex tenista nacional nacional, Nicolás Massú, lo que acarreó una ola de reacciones.

Resulta que el ex chico reality reveló que: «Mi amiga fue al baño mientras yo me quedé en la pieza y yo le hice una performance de sexo oral», junto con esto aseguró que el medallista olímpico estaba «ultra curado» y que «no reaccionaba».

Luego de esta revelación el joven se llenó de críticas y acusaciones, pues muchos le recriminaron que se había aprovechado del estado del deportista, quien se encontraba bajo los efectos del alcohol tras una fiesta.

Es por esto que tras la ola de críticas que recibió, Nico Yunge utilizó sus stories de Instagram, para defenderse y asegurar que no fue lo que ocurrió.

«Acá andan escribiendo que abuso, que no reaccionaba. Por favor, no hablen hue…, él estaba perfectamente consciente y sabía lo que estaba haciendo (sic)» fue lo primero que escribió el ex chico reality.

Finalmente agregó: «Si yo conté la narrativa así fue para proteger a mi amiga que le daba lata que dijera que estábamos haciendo un trío (…) todos estábamos conscientes y curados».