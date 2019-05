El triste mensaje de la polola de Cangri a pocos días de dar a luz 20 mayo

Pocos días quedan para que Araceli Díaz, polola de Cangri, le da bienvenida a su hija junto a Sebastián Leiva. Pero los últimos meses de su embarazo no han sido para nada fáciles, pues la joven se tuvo que enfrentar a la repentina muerte del ex chico reality. Por lo que ha recibido el completo apoyo de parte de su familia, amigos y de sus seguidores en redes sociales.

Este fin de semana la fonoaudióloga de 26 años, decidió compartir a través de Instagram unas emotivas publicaciones dedicadas a Sebastián que conmovieron a todos sus seguidores.

La primera, publicada en las Stories de Instagram, era una de las primeras fotografías que se tomó junto a Cangri, más específicamente del día que se conocieron.

El segundo registro corresponde a un triste relato donde cuenta lo difícil que le ha resultado la perdida de Cangri y lo afectada que la tiene, pues el joven no estará presente para cuando de a luz a la hija de ambos.

«Días difíciles, en los que me han venido a la cabeza tantas conversaciones que tuvimos, en las que imaginábamos el día en el que por fin conoceríamos a nuestra chiquitita. Sin duda fueron los 6 meses más lindos y llenos de ilusión que pudimos tener. Desde el principio, cuando te di la noticia, el ver tu carita de felicidad fue algo impagable. Sentir tu apoyo, tu amor y escuchar de tu boca que era la noticia más linda que podías haber recibido, que me abrazaras y me dijeras que no tuviera miedo, que nunca me ibas a dejar sola y que me iba convertir en la mejor mamá del mundo» partió diciendo.

Y agregó: «Lo recuerdo como si fuese ayer, y no sabes cómo me gustaría llegar a ese momento y cuidarte tanto tanto para que nada te pasara y para que hoy pudieses estar conmigo, ¡aquí! Viviendo uno de los momentos más lindos que íbamos a tener juntos. Lo imaginamos tanto, lo deseamos tanto, y me duele en el alma que no puedas estar acá. Ojalá algún día, mi vida, podamos continuar todo esto que quedó inconcluso. Ojalá algún día podamos vivir la historia que tanto imaginamos» escribió Araceli sobre Cangri.