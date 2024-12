Dash se emociona al recordar la muerte de Cangri: «Lo perdí sin poder darle un abrazo»

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de Palabra de Honor, el que estuvo marcado por la eliminación de Malito Malozo, separando así al grupo de los ‘cara de galleta’.

Durante sus últimos minutos, afirmó que se reencontrará con sus seres queridos. «Este reality tuvo de todo, peleas, lloraderas, chistes, pero me quedo con las personas que conocí. Hasta con los que no conocí tanto y que me tocó ser el malo. Ahora tengo la responsabilidad de salir a cuidar la familia de Dash y la mía».

Dash se confiesa sobre la muerte de Cangri

Ya en la ausencia de Malito, Dash se confesó con Félix Soumastre sobre su vida. «Yo nunca pensé que se me iba a ir la fama cuando la tenía. Nos mandamos unas cag… y ahí chao, el sueño se derrumbó».

«Hubo etapas en que estaba cero, ni una luca me quedaba, cero amigos, sin polola, solo. Y ahí entendí las palabras de mi padre, que la que siempre está contigo es la familia», recordó.

Siguiendo por esta línea, repasó sus inicios en la música con Malito. «Empezamos a creer en un sueño cuando nadie creía en nosotros, todos los días íbamos al estudio hasta las 5 o 7 de la mañana, creábamos en el auto, caminando, acostados tirábamos temitas, empezamos a cantar, y nos fuimos en esa».

Con el paso del tiempo se pelearon con Malito y también con Cangri, hasta que la trágica partida de su amigo volvió a reunirlos. «Cuando se murió el Cangri no lo veía hace casi tres años. Quedé para la cag…, lo perdí sin poder darle un abrazo, me lamenté cualquier rato».

«Por eso nos juntamos con Malito, la muerte del Cangri nos enseñó a perdonarnos y a no dejar pasar el tiempo, la vida es muy frágil», confesó.