Trabajador municipal haitiano denuncia discriminación de Carabineros 5 abril

Un trabajador municipal de Quilicura de origen haitiano, denuncia que fue insultado y agredido por Carabineros mientras se encontraba realizando su trabajo en un centro asistencial de la comuna.

Resulta que Jean Claude Pierre Paul, de 37 años, quien se desempeña como asistente social de la Oficina de Migrantes y Refugiados de dicho municipio, atendió a una mujer salvadoreña embarazada, que fue víctima de un episodio de violencia intrafamiliar.

Pierre la acompañó hasta el SAPU Rodrigo Rojas de Negri para constatar lesiones. Lugar donde presenció a otra ciudadana haitiana quien presentaba malestares en la sala de espera y botaba saliva por la boca.

El hombre relata que fue a pedir ayuda, pero que se la negaron, por lo que comenzó a grabar lo ocurrido. Frente a esto el trabajador fue reprendido por el guardia y minutos más tarde llegaron dos carabineros en bicicleta.

“Llegaron y me tiraron del hombro derecho y dijeron: ‘con usted necesito hablar’. Di la vuelta y pregunté: ‘¿qué pasó?’, y me dijo que lo siguiera” contó Jean Claude, quien agregó que uno de los uniformados lo empujó contra la pared.

También te puede interesar: “24 Horas” mostró el brutal maltrato que sufrieron empleados en empresa chilena

“Yo crucé mis brazos y ahí me dijo: ‘estoy hablando contigo, cómo cruzas los brazos’. Me quedé callado porque quería escuchar y ver su reacción y me dijo ‘negro, qué estás haciendo aquí, no estás en tu país acá no se puede grabar’, mientras me pegaba en el pecho y subía la voz” añadió.

El funcionario relató que en ese momento les respondió: “Para su conocimiento, yo soy funcionario municipal y estoy acompañando a una mujer víctima de violencia, usted no tiene por qué tratarme así. Usted está consciente que me agredió”.

Posteriormente intercambiaron algunas palabras, hasta que finalmente se retiraron del lugar: “La situación que me molesta es que yo no estaba en el SAPU lesiando, estaba haciendo un trabajo que a mí me asignaron como funcionario municipal”.

Junto con esto asegura que ese mismo día constató lesiones e intentó realizar la denuncia. Pero que en la 49° comisaría de Quilicura le dijeron que no podían porque “se había caído el sistema”.

Jean Claude lleva más de 10 años viviendo en nuestro país y cuatro trabajando a honorarios en la municipalidad. Pese a esto afirma que van “casi 10 días desde que a mí me agredieron y no hay ninguna intención de judicializar la situación”.

Finalmente comentó que: “Tomé contacto con los superiores y hasta el día de hoy nadie me ha respondido cómo van a proceder, cuál va a ser el camino. Mi agresión quedó en la nada (…) lamentablemente estamos en un sistema en donde si eres negro y migrante tus derechos no valen igual que un chileno o que un funcionario blanco, entonces frente a eso necesito ayuda”.