Esposa de Mauricio Pinilla niega mala onda con las otras parejas de los futbolistas 5 abril

Este sábado se transmitirá un nuevo capítulo de “La Divina Comida”, programa de Chilevisión que junta a cuatro famosos a preparar sus mejores cenas, para de esta forma convertirse en el anfitrión ganador de la noche.

En esta ocasión los invitados son Monserrat Álvarez, Cristián Riquelme, Lalo Ibeas y Gissella Gallardo. Precisamente esta última es la que ya esta haciendo noticia por su participación en el espacio, antes de que se estrene. Pues en un adelanto, la esposa de Mauricio Pinilla se refirió a la supuesta mala onda que tendría con las parejas de otros futbolistas.

También te puede interesar: Coté López contó la razón por la que no ha vuelto a la tele

“Siempre han tratado de crear una rivalidad conmigo con otras señoras de jugadores” le contó Gallardo a los demás participantes.

Hay que recordar que en noviembre pasado, ya se había referido a una supuesta enemistad con la esposa del Mago Jiménez, Coté López, luego de asistir a un evento. En esa ocasión respondió: “No la conozco, no tengo opinión sobre ella. Para mí es un tema de los medios de comunicación que siempre hacen estas comparaciones o buscan esta rivalidad. Pero yo no tengo ningún problema con ninguna señora de futbolista, me llevo bien con todas”.

Estos rumores de mala onda con la modelo, surgieron debido al conocido amorío que tuvieron Coté López y Mauricio Pinilla hace varios años, el cual la prensa recuerda de vez en cuando.