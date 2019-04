Modelo paraguaya jura que tuvo “relación virtual” con Alexis Sánchez 15 abril

Gran polémica está causando la modelo paraguaya Mirtha Sosa, luego de que revelara en una entrevista que tuvo una “relación virtual” con Alexis Sánchez, pero que todo terminó ya que el delantero de la selección nacional “es una persona falsa (…) creí en él y me desilusionó”.

De acuerdo a los comentarios que dio la joven al diario Crónica de Asunción de Paraguay, la relación habría comenzado luego de que Alexis la contactara a través de Instagram y vivieran un romance que habría durado cerca de cinco meses.

Mirtha relató que: “Me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo, porque creí en él y en sus mentiras”.

Eso la joven aseguró que con el futbolista jamás se conocieron en persona. Pese a que el niño maravilla en un momento le envió pasajes para que viajaran juntos, pero que ella le aclaró que no iría si es que “iba a ser una más del montón”.

Pero la relación con Sánchez habría llegado a su fin, luego de que se diera cuenta que el futbolista no solo hablaba con ella, sino que con “un montón de mujeres”.

La modelo aseguró: “Es una persona falsa. Me desilusioné y de estar tan feliz de conocer a una persona que pensé era transparente, al final me di cuenta que no era así”.

Mirtha también reveló que “algunas pillaron que chateaba con él y empezaron a reírse de mí. Me mandaron screen que él también le decía lo mismo a ellas”.

“No sé cómo puede haber una persona así. Las 24 horas me hacía videollamadas, celaba por todo el mundo, no me dejaba hacer nada. Me hizo la vida imposible, yo ya no tenía vida, vivía para él, me enamoré de ese hombre, no quería saber más nada de nadie” agregó con molestia.

Finalmente aseguró: “Me siento poca cosa, me decepcionó mucho Alexis Sánchez”.