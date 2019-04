Cabra a la que cacharon siendo infiel por cámaras de vigilancia en Quintero cuenta la firme: “Me destruyeron” 2 abril

El pasado 17 de marzo, las cámaras de vigilancia de la comuna de Quintero, captaron a una pareja besándose en la plaza del lugar. Hasta el momento todo parecía normal, hasta que las imágenes llegaron a manos del marido de la mujer, descubriendo que le estaba siendo infiel, desatando grandes problemas.

Resulta que esta situación terminó en un quiebre matrimonial, pues la mujer fue acusada de infidelidad, pese a que ella asegura que estaba separada de su ahora ex pareja. La protagonista de esta situación, reveló que las imágenes le complicaron la vida y que incluso planea interponer acciones legales contra la municipalidad, por hacer uso indebido de las cámaras de seguridad y sus registros.

La mujer que resguardó su identidad, dijo en una entrevista con 24 Horas que: “A mí me destruyeron, de pasadita a mi familia y también a mi ex pareja. Estoy con crisis de angustia”.

También aseguró que teme salir de su casa por temor. “No me dan ganas de salir por lo mismo, porque pienso que todo el mundo me está grabando. Pienso que todo el mundo está espiando mi vida, porque ya me sentí vulnerada”.

Mientras que el abogado de la mujer, José Ignacio Aguirre, aseguró que hubo un seguimiento especial a su representada, dado que en ningún momento existe, en las imágenes, un objetivo de seguridad pública.

Por su parte la mujer agregó: “El hecho que yo aparezca, saliendo de carrete a las 4 y media y me estén grabando, que me estén haciendo zoom, todo a mi persona con la cámara de la municipalidad, que es para robos (…) siento que todo está encima mío”.

Hay que señalar que luego que las imágenes de ella siendo infiel, llegaran a las manos de su ex pareja, la mujer debió abandonar la casa donde vivía con sus cinco hijos.