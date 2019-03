Mauricio Isla paró en seco a pesado que trató a Gala Caldirola de “interesada” 25 marzo

Ya es casi una costumbre que traten a Gala Caldirola de interesada por su relación con Mauricio Isla. Pero ahora el futbolista se cansó de los pesados comentarios y le dio una dura respuesta a un usuario que lo comentó en la red social.

Resulta que la ex chica reality subió una fotografía junto a su pareja a su cuenta de Instagram con un romántico mensaje: “Amor, respeto, admiración, confianza , deseo, empatía, sueños contigo… y una infinidad de sentimientos más”.

Mientras que el ‘Huaso’ Isla le respondió de manera muy tierna “me encanta esa manera en la que me haces sentir, me encanta lo cursi que puedo llegar a ser cuando hablo de ti, me encanta que yo te encante, me encantas porque eres más de lo que pensé tener. Te amo”.

Pero pese a esto, un usuario llegó a comentar a la publicación que Gala solo estaría con el futbolista de La Roja, solamente por sus bienes económicos: “Chequera, millones, viajes gratis, después del retiro del ‘cra que se viene: ‘Estoy confundida, démonos un tiempo'” ironizó.

Frente a este comentario Mauricio Isla fue rápido en defender a su futura esposa: “Soy feliz de lo que tengo y que mi mujer pueda tener todo lo que quiera. El que puede, puede y el que no que siga trabajando”. Respuesta que sacó aplausos entre los seguidores de Gala Caldirola.