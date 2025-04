Tensa discusión en Palabra de Honor terminó con beso entre dos participantes: «Haz el amor y no la guerra»

Este martes se estrenó un nuevo capítulo de Palabra de Honor, donde se vivió una nueva jornada de votación, en la que quedó la escoba, luego de que una de las participantes se convirtiera en la más votada.

Y esta resultó ser ni más ni menos que Samantha Batallanos, quien recibió los votos de Dash, Andrés Caniulef, Raimundo Cerda, Zoe Bayona, Gala Caldirola y Fernanda Figueroa. Sobre estas cuatro participantes, la peruana lanzó sin filtro que «las espero a las cuatro cuando quieran».

Junto con esto, cuando Fer le advirtió a Samantha que «si te metes con Yuli, te metes con todas», la ex reina de belleza respondió burlándose. «¡Qué miedo, don llorona! Si vienes a llorar, vete a tu casa. Así que prepárate para seguir llorando. La única a la que me hace falta hacer llorar es a Gala».

«Jamás, baby, antes te hago llorar yo a ti. Solamente me vas a ver reír cuando vea que te vas. ¡A competir, baby!», le respondió, por su parte, Caldirola.

Con ello, Samantha Batallanos y Vico Bouvier fueron la tercera dupla nominada de la semana.

La coqueta discusión en Palabra de Honor

Conversando con Daniela Requena, la española dijo estar dispuesta a seguir luchando contra Samantha. Entonces fue directamente a encarar a la peruana.

«Si quieres jugar, no te preocupes, seguimos jugando. Pero yo voy a dar la cara por mis amigas. Te estás riendo del dolor de una persona», le reclamó, a centímetros de su cara.

«Y me voy a seguir riendo. No me importa si tienes un problema conmigo o no», le contestó Samantha.

Sin embargo, para dar por terminado el tenso momento, Gala se acercó y le dio un beso en la boca a Samantha. «Haz el amor y no la guerra», le dijo. «Qué asco. Quiero que me bese Vico, no ella», contestó la peruana.