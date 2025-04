En el capítulo de este martes de Palabra de Honor, se vivió un especial momento, luego de que Raimundo Cerda se acercara a Gala Caldirola para pedirle disculpas nuevamente por nominarla a eliminación.

Hay que recordar que el capitán del equipo decidió nominar a la española junto a Jhonatan Mujica, luego de que por su actuación en la prueba por equipos los hiciera perder la competencia de la semana.

“Tuve un día de m… donde me sentí decepcionada por una persona a la que quiero mucho. Siempre le das prioridad al calentón del momento, cuando hace una semana estabas diciendo muchas cosas opuestas sobre ella. Me sentí muy pasada a llevar y me diste rabia”, le indicó Gala Caldirola.

Cuando Rai le reclamó que fue demasiado dura con él, ella indicó que no va a dejar de decir lo que siente. “Todavía tiene que quitarme la razón el tiempo, porque puede que me equivoque o no al pensar que para ti pesa más el juego que la lealtad”, sostuvo.

“No era mi intención pasarte a llevar, yo sigo siendo el mismo. Discúlpame si te sentiste así, si vuelve a pasar algo como esto te lo voy a decir por anticipado”, respondió el ex Gran Hermano.

Faloon no confía en Gala Caldirola

Justo en ese momento, Faloon Larraguibel los espiaba usando un espejo desde la habitación. “Se estaban abrazando. Me quedé sin pan ni pedazo”, se lamentó, riendo.

Luego, ya más en serio, la chiquilla comentó que desconfía de Gala Caldirola. “A veces las intenciones de Gala no son como de amiga, entonces eso me da un poco de lata”, confesó.