Gala Caldirola furia contra Raimundo Cerda: «Ya no quiero saber nada más de lealtad»

En el capítulo de este miércoles de Palabra de Honor, se vivió una nueva competencia de equipos, la que terminó con una gran molestia por parte de Gala Caldirola.

La prueba consistió en rescatar cuatro neumáticos encadenados y transportarlos por la fosa de agua, luego empujarlos por un eje, arrastrarlos y subirlos por una estructura metálica para encestarlos de a uno en una liga. Y en ella el equipo de Fabio tomó la delantera tempranamente, pese a que Agostini terminó lesionado y una ambulancia se lo llevó a la clínica.

Sin embargo, lo que definió todo fueron las dificultades que Jhonatan Mujica y Gala Caldirola tuvieron para encestar los neumáticos, lo que permitió que el equipo dorado tomara una gran ventaja y se coronara como el triunfador.

Mientras los dorados se dirigían a encender la bengala –tras ir a saludar a Fabio, quien los miraba desde la ambulancia–, Faloon se lamentaba el haber escogido a la pareja para su equipo. «Era Dash el que teníamos que elegir, te lo dije, si yo no lo conozco a él (Jhonatan). Debería haber elegido yo no más», se quejó Larraguibel.

La nominación que enfureció a Gala Caldirola

Luego, ya frente a todos, Raimundo Cerda tomó responsabilidad del error. «Yo fui el que le dijo a Faloon que eligiéramos a Gala, pero podríamos haber tomado otra opción».

Gala Caldirola le contestó entre lágrimas. «Agradezco tu confianza en mí, Rai, pero me disculpo con mis compañeros por no haberlo podido hacer mejor. Me sabe mal», indicó la española.

Entonces Faloon anunció que precisamente Gala y Jhonatan fueron elegidos como los nominados de su equipo, por su bajo desempeño. Y Rai apoyó la decisión de su dupla. «No estoy para nada en agrado por el desempeño del equipo y por la decisión que tuvimos que tomar».

Gala, sintiéndose traicionada, contestó duramente a Cerda. «No me lo esperaba de Rai, pero siempre es mejor no esperar nada de nadie. Cada uno tiene sus códigos y para cada uno la lealtad tiene su peso. Ya no quiero saber nada más de lealtad con Rai, porque sé que él no la tiene. He sido una buena amiga y para mí la lealtad está por encima de cualquier juego».

Una vez regresando a casa, Rai lamentó haber tenido que hacer lo que hizo. «Yo no quería nominar a la Gala. Fue una presión de la Faloon. De verdad no lo quería hacer».