Augusto Schuster habló de su rol de malo en “Juegos de Poder” 13 marzo

Este lunes debutó la teleserie nocturna de Mega “Juegos de Poder”, donde una de las cosas que más llamó la atención, fue la actuación de Augusto Schuster, quien por primera vez interpreta al villano de turno, desde que debutó en la actuación en 2007.

Su rol como Benjamín Bennet, destacó por su mente fría al controlar la situación cuando su primo atropella en estado de ebriedad a dos jóvenes, resultando en la muerte de uno. Incluso llega a convencer a sus acompañantes a que escondan los cuerpos, para luego gestionar que reparen el auto involucrado.

Schuster de 26 años, contó recientemente cómo lo hizo para trabajar en este personaje: “Vi series como 13 reasons why (2017) y películas como American Psycho (2000) donde aparecieran psicópatas que me ayudaron a agarrar rasgos y gestos para el personaje. El equipo también me ha propuesto tonos de voz que fue otra herramienta para Benjamín, que no tiene criterio para hablar con nadie, con todos es un trato de tú a tú. También tiene un juego con su sexualidad porque quiere lograr sus objetivos, sea lo que sea que tenga que hacer”.

Ver esta publicación en Instagram Nosotros no fuimos .. @simonpesuticn @lafernaramirez Una publicación compartida por Augusto Schuster (@schusteroficial) el 11 de Mar de 2019 a las 7:18 PDT

Cuando le preguntaron por la personalidad de su personaje, Benjamín, el actor confesó que: “como es casi abogado, sabe lo que tiene que hacer para esconder ciertas cosas. Y eso habla de su personalidad, mantener la calma y tomar decisiones cuando todos están en shock”.

Y agregó: “La actitud de este personaje siempre es de estar y mirar desde muy arriba porque es un tipo bien arrogante. Benjamín tuvo problemas con las drogas y me permite jugar con gestos de abstinencia”.

Augusto Schuster, quien debutó en la serie juvenil “Amango” el 2007, contó que para este rol tuvo que dejarse la barba y como cambio más radical debió raparse al cero: “Me estoy rapando día por medio. La propuesta fue mostrar algo completamente diferente, un alter ego ajeno a lo que he hecho antes”.

Sobre su debut como villano, el también cantante dijo que “es un proceso bonito e interesante que me encantó tomar desde el principio. Hace rato que quería hacer un papel así. Todo pasa a su tiempo, estoy listo para hacer un personaje así. Esperaba que mi villano causara algo en la gente porque es algo distinto de lo que me han visto, pero los comentarios que he recibido superan mis expectativas”.