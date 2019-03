Vale Roth contó que no pesca redes sociales porque pesados la insultan 13 marzo

Ya hace un tiempo que Vale Roth ha estado ausente de las redes sociales y este martes volvió para revelar la razón por las que las ha dejado de lado. Recibe acoso diariamente de hombres y mujeres.

La ex chica Yingo relató en un post: “Estoy chata, me está comiendo poco a poco esta red social, antes la amaba, ¡así mal! Subía como 30 historias diarias contando cosas cotidianas mías o lo que pensaba, pero últimamente ya ni ganas me dan”.

“recibo insultos de mujeres, unos 50 diarios, y de hombres, para que decir, asquerosos mandándome fotos sin ropa o videos asquerosos que no tengo por qué aguantar”.

También te puede interesar: Cochino acosó a Kel Calderón y le preguntó si quería “conocer a su chimuelo”

Vale Roth, quien ahora está radicada en Miami y tiene pareja nueva, señaló que la mayoría de las críticas que recibe, vienen de parte de mujeres, muchas de las cuales se declaran feministas.

“Lo que más me da pena son las mujeres que critican y atacan, me meto a sus perfiles y tienen feminista a morir, ni una menos, más amor menos odio, cosas así y de verdad que digo ‘¿qué pasa wn?’ ¡Paremos ya de crearnos perfiles falsos dios mío! Solo por atacar y denigrar a su propio género” dijo la bailarina.

Finalmente, la joven le mandó un mensaje a todas las mujeres: “Vivan su vida cabras, tiremonos para arriba. Si una mujer es estupenda y rica y talentosa, ¡bacaaaan po wn! La aplaudoo yo mismo digo ‘¡wueona regia!’, ‘Mina’. No tiren más mierda, porfavor”.