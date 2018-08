Augusto Schuster manda recado a mal hablados que critican su look 29 agosto

Un millón de seguidores tiene Augusto Schuster en su cuenta de Instagram, red social que utilizó para descargarse con todos aquellos mal hablados que constantemente critican su look con duros comentarios, ya que desde que decidió raparse, los más pesados lo han comparado con Pitbull y Chupete Suazo.

Cansado de todo eso, el cantante escribió: “Llevo alrededor de tres meses rapado y todavía me llegan mensajes diciendo lo mal que estuve en tomar esta decisión o cosas así. Solo les digo a esas personas que quieren cortarse el pelo, cambiarse el look, o que simplemente no lo tienen por alguna condición médica, no lo duden dos veces, no importa lo que diga el otro”.

Como era de esperarse, recibió el apoyo de sus fieles fans, quienes lo felicitaron por sus palabras y le aseguraron que quienes lo critican, es por envidia.