¡Un nuevo comienzo! Zúmbale Primo revela la portada y las canciones de su próximo álbum

Zúmbale Primo comienza a preparar una nueva etapa musical con «INICIO», su próximo álbum que estará disponible en diciembre. La banda presentó oficialmente la portada y el listado de canciones de esta producción, que incluirá 10 temas completamente inéditos.

El lanzamiento tendrá un significado especial para la agrupación, ya que coincide con su décimo aniversario. Además, representa una apuesta por recuperar sus raíces y reforzar la identidad tropical ranchera que los ha conectado con el público.

El nuevo álbum de Zúmbale Primo llegará en diciembre

El proyecto nació después de un período de reflexión para sus integrantes. A partir de sus experiencias y aprendizajes, decidieron concentrarse en nuevas composiciones y construir un disco que representa un nuevo comienzo.

Para Rurick Marcelo, vocalista de la banda, este trabajo tiene un significado especial.

«INICIO viene a removerlo todo, a despertar emociones y a recordarnos quiénes somos. Después de diez años. Este disco lleva nuestra historia, nuestros sueños y las ganas de seguir haciendo vibrar a nuestra gente. ¡Porque siempre se puede volver a empezar, y nosotros volvemos con más fuerza que nunca!», señaló.

La renovación también contempla una nueva propuesta audiovisual desarrollada junto a Fábula, productora chilena ganadora de un premio Óscar. A esto se suma su incorporación a Warner Music Chile, alianza con la que buscan fortalecer su proyección nacional e internacional.

Durante 2026, Zúmbale Primo ya adelantó parte de esta etapa con canciones como «Borracho» y «El Perdón», colaboración junto a la banda uruguaya The La Planta.

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