Una importante noticia compartió Zúmbale Primo con sus seguidores. La agrupación anunció que su vocalista Rurick se alejará temporalmente de los escenarios debido a un delicado tratamiento de salud que necesita realizar.

A través de un comunicado, la banda explicó que el cantante decidió priorizar su bienestar y concentrarse en su recuperación. Sin embargo, también aclaró que este receso no detendrá sus compromisos musicales ni la agenda de presentaciones que mantienen a lo largo del país.

De hecho, el propio Rurick quiso dejar su puesto en manos de alguien de confianza para continuar con las actividades del grupo. Se trata de Yoan Amor, destacado artista y amigo del vocalista, quien asumirá este desafío durante su ausencia.

Yoan Amor llegará a ocupar el lugar de Rurick

El nuevo integrante acompañará a Zúmbale Primo en su gira nacional y tendrá la misión de mantener la energía sobre los escenarios mientras su compañero completa su tratamiento.

La noticia también generó palabras de apoyo por parte de Alex Muñoz, fundador y animador de la agrupación, quien destacó la unión que existe entre sus integrantes.

«Esta familia musical sigue más unida que nunca. Le enviamos toda nuestra fuerza, cariño y las mejores energías a nuestro querido Rurick para una pronta recuperación, y recibimos con los brazos abiertos a Yoan Amor», expresó.

Asimismo, el representante valoró la llegada del artista y su disposición para asumir este nuevo desafío junto a la banda.

Zúmbale Primo continuará con su gira nacional

Pese a este cambio, la agrupación reafirmó su compromiso con sus fanáticos y aseguró que continuará llevando su música a distintas ciudades de Chile.

Actualmente, Zúmbale Primo atraviesa un importante momento de popularidad. Entre sus hitos recientes destaca convertirse en la primera banda chilena en agotar dos fechas en el Movistar Arena en menos de 45 minutos.

Mientras tanto, sus seguidores esperan la pronta recuperación de Rurick y le dan la bienvenida a Yoan Amor en esta nueva etapa de la banda.

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