La vasectomía es un procedimiento anticonceptivo que cada vez gana más popularidad entre los hombres en Chile. Sin embargo, aunque muchos la consideran una alternativa definitiva para evitar embarazos, existe una interrogante que genera dudas: ¿Es posible convertirse nuevamente en padre después de esta intervención?

De acuerdo con especialistas consultados por Página 7, la respuesta es sí. Existen procedimientos médicos que permiten recuperar la fertilidad, aunque los expertos recalcan que una vasectomía debe considerarse permanente antes de tomar la decisión.

Las cifras reflejan el crecimiento de esta intervención en el país. Según datos del Ministerio de Salud, durante una década las vasectomías aumentaron un 887%, pasando de 768 procedimientos a 7.580.

El doctor Pablo Pizzi, urólogo de Clínica Santa María, explicó que, aunque existen alternativas para revertir la operación, los pacientes deben asumirla como un método definitivo.

¿Cómo funciona la reversión de una vasectomía?

Una de las principales alternativas para quienes desean volver a tener hijos es la vasovasostomía, también conocida como vasectomía reversa.

Este procedimiento consiste en una microcirugía que vuelve a unir los conductos deferentes que el especialista cortó durante la intervención original. De esta manera, los espermatozoides pueden volver a pasar al semen.

Sin embargo, se trata de una operación más compleja y prolongada que la vasectomía tradicional.

El doctor Enrique Bley, urólogo-andrólogo de Clínica Dávila, explicó que, tras una reversión exitosa, los espermatozoides pueden recuperar su paso a través del semen. No obstante, advirtió que existen otros factores que influyen en la fertilidad de la pareja.

¿Qué posibilidades existen de tener hijos después de una reversión?

Según los especialistas, existen tres factores importantes para evaluar las posibilidades de conseguir un embarazo después de esta cirugía:

Tiempo desde la vasectomía: idealmente, deben haber transcurrido menos de diez años desde la intervención original.

idealmente, deben haber transcurrido menos de diez años desde la intervención original. Edad de la pareja: la mujer debe encontrarse en edad fértil, ya que la edad influye directamente en las posibilidades de embarazo.

la mujer debe encontrarse en edad fértil, ya que la edad influye directamente en las posibilidades de embarazo. Salud reproductiva: ambos integrantes de la pareja deben descartar otros problemas que puedan afectar la fertilidad.

Si se cumplen estas condiciones, las posibilidades de tener hijos alcanzan aproximadamente entre un 65% y un 70% durante los dos años posteriores a la reversión, según explicó el especialista.

¿Qué pasa si no es posible revertir la vasectomía?

La vasovasostomía no es la única alternativa para quienes desean convertirse en padres.

El doctor Ramiro Vargas, coordinador de Urología de Clínica Biobío, explicó que también existe la posibilidad de obtener espermatozoides directamente desde los testículos o el epidídimo.

Posteriormente, los especialistas pueden utilizar esas células reproductivas en procedimientos de fertilización asistida.

Esta opción permite buscar un embarazo incluso cuando la reversión de la vasectomía no resulta viable.

¿La vasectomía afecta el desempeño sexual?

Otro de los aspectos que genera dudas entre los hombres tiene relación con los posibles cambios en su vida sexual.

Sin embargo, los especialistas aclararon que este procedimiento no afecta el deseo sexual, la erección ni la potencia masculina.

El doctor Cristóbal Mülchi, urólogo de Clínica Ciudad del Mar, explicó que la intervención únicamente impide el paso de los espermatozoides, pero no modifica la producción del líquido seminal.

Por lo tanto, el hombre mantiene el volumen de eyaculación y su funcionamiento sexual habitual.

Además, la vasectomía supera el 99% de efectividad como método anticonceptivo, según los especialistas consultados.

En Chile, la normativa permite realizar este procedimiento a hombres mayores de 18 años, sin exigir una cantidad mínima de hijos.

De esta manera, aunque existen alternativas para recuperar la fertilidad, los expertos recomiendan informarse y evaluar cuidadosamente la decisión antes de someterse a una vasectomía.

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