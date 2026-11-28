Se acabaron las dudas sobre el futuro de Pamela Díaz en Canal 13. La animadora confirmó que no continuará en «Vértigo Extremo», programa que conducía junto a Sergio Lagos y que debutó en octubre de este año.

La comunicadora abordó su decisión durante una conversación con «Plan Perfecto», de Chilevisión, donde reconoció que mantiene asuntos internos pendientes con la estación.

“No estaré más en Vértigo extremo. No es por nada en concreto, es por temas internos», manifestó.

Luego, reafirmó su determinación y descartó cualquier posibilidad de regresar al espacio: «No, no voy a estar más en Vértigo Extremo».

La dura crítica de La Fiera al área digital de Canal 13

Durante la conversación, Pamela Díaz también se refirió a sus expectativas laborales y dejó en evidencia su interés por desarrollar proyectos que aprovechen su experiencia en plataformas digitales.

En ese contexto, lanzó un comentario que no pasó inadvertido y cuestionó el funcionamiento de esa área dentro de Canal 13.

«A mí me gustaría trabajar en un lugar donde yo me sienta cómoda, donde sea un aporte, donde yo ya tengo clarísimo cuál es mi comunidad, lo que aporto», señaló.

Sin embargo, su declaración más comentada llegó cuando comparó las posibilidades que ofrece su propio canal de YouTube con las de la señal televisiva.

«Yo puedo hacer cosas más entretenidas que en un canal que hoy tiene la pantalla digital bastante muerta», lanzó.

Los rumores que anticiparon su salida de Vértigo Extremo

La decisión de Pamela Díaz comenzó a generar especulaciones luego de que «Plan Perfecto» informara sobre su ausencia en una jornada de grabaciones del programa.

En ese momento, surgieron versiones sobre un supuesto malestar de la animadora con las condiciones de trabajo y algunos invitados del espacio.

Incluso, trascendió que Pamela habría tenido diferencias con la producción por el desarrollo del área digital del estelar.

Por su parte, Sergio Lagos entregó otra explicación sobre la ausencia de su compañera. El conductor señaló que ella tenía motivos personales que le impidieron participar en aquella jornada.

Ahora, con la confirmación de la propia animadora, su salida de «Vértigo Extremo» queda clara. Sin embargo, su continuidad en Canal 13 todavía genera interrogantes.

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