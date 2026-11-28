Un nuevo movimiento remeció al área dramática de Mega. La estación decidió no renovar los contratos de planta de cuatro reconocidos intérpretes que durante años protagonizaron algunas de sus teleseries más exitosas.

La decisión involucra a Francisco Melo, Carolina Arregui, Paola Volpato e Ingrid Cruz, quienes dejarán de mantener un vínculo contractual permanente con la señal.

Según informó Página 7, la determinación no significa necesariamente un adiós definitivo. Esto, porque el canal contempla convocar a los actores para futuras producciones bajo una modalidad de trabajo por proyectos específicos.

Desde Mega explicaron que este cambio responde a una nueva estrategia de producción, cuyo objetivo apunta a fortalecer y consolidar la realización de ficciones en la estación.

Los actores que dejarán de tener contrato de planta en Mega

Uno de los nombres más destacados de esta decisión es Francisco Melo. El intérprete llegó a Mega hace aproximadamente una década con la teleserie «Sres. Papis». Posteriormente, participó en producciones como «Tranquilo papá», «Isla Paraíso» y «Edificio Corona».

Su último trabajo en la estación fue «Los Casablanca», donde compartió elenco con Francisco Reyes y Sigrid Alegría.

Otra figura que enfrenta este cambio es Carolina Arregui. La actriz llegó al canal en 2021 para participar en «Pobre novio» y luego protagonizó «Juego de ilusiones», producción que permaneció dos años en pantalla. Su última teleserie fue «Aguas de oro».

En tanto, Paola Volpato e Ingrid Cruz también terminan una etapa de 12 años con contrato de planta en la estación. Ambas llegaron en 2014 con «Pituca sin lucas», una de las producciones más recordadas de Mega.

Desde entonces, Volpato participó en ficciones como «Perdona nuestros pecados», «Edificio Corona» y «Al sur del corazón». Cruz, por su parte, sumó nueve producciones en la señal y tuvo su última participación en «Nuevo amores de mercado».

Mega explicó los motivos detrás de la reestructuración

El cambio en la modalidad de contratación forma parte de una estrategia que Mega comenzó a implementar hace algunos años.

En mayo de 2025, la estación también dejó de mantener contratos de planta con María Gracia Omegna, Francisca Imboden y Carmen Zabala, luego de su participación en «Nuevo amores de mercado».

De esta manera, el canal busca trabajar con sus intérpretes mediante acuerdos vinculados a producciones específicas, en lugar de mantener contratos permanentes.

Además, Mega aclaró que esta modificación no implica una reducción en la cantidad de teleseries. Actualmente, la señal mantiene varias apuestas de ficción, entre ellas «Prohibida obsesión», «Reunión de superados» y «La Baronesa».

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