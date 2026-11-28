La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul atraviesa un importante momento. A meses de anunciar su compromiso matrimonial, la pareja comienza a compartir algunos de sus proyectos a futuro, entre ellos, la posibilidad de formar una familia.

En una reciente entrevista para Vogue México y Latinoamérica, ambos protagonizaron la portada de la revista y hablaron sobre sus prioridades, sus sueños y la vida que esperan construir juntos.

En ese contexto, la intérprete argentina sorprendió al sincerarse sobre uno de sus mayores deseos personales: convertirse en madre.

Tini Stoessel confesó que sueña con ser madre

Durante la conversación, Tini reconoció que actualmente tiene otras prioridades y expectativas sobre su futuro, especialmente después de las experiencias que ha vivido junto al futbolista.

«Hoy en día ya estamos más grandes y quizás soñamos otras cosas y el poder construir nuestro hogar es un gran sueño», expresó la cantante.

Asimismo, destacó la conexión que mantiene con Rodrigo De Paul y cómo ambos han construido un vínculo que trasciende cualquier lugar físico.

«Más allá del lugar en donde estemos nosotros, entendiendo ya la vida y el vínculo que fuimos teniendo, como que también nosotros somos hogar», comentó.

Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención llegó cuando habló directamente sobre la maternidad.

«Yo sueño mucho con ser madre. No sé cuándo va a pasar, pero también eso es muy de la vida», confesó.

De esta manera, Tini dejó en evidencia que convertirse en mamá forma parte de sus aspiraciones, aunque por ahora no tiene una fecha definida para concretarlo.

Por el momento, la artista y el futbolista disfrutan de esta nueva etapa de su relación, mientras proyectan juntos el futuro que desean construir.

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