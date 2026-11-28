Una especial noticia compartió el mundo del espectáculo nacional. Bastián Bodenhöfer contrajo matrimonio por tercera vez, esta vez junto a la actriz y vestuarista Macarena Berthelon, con quien mantiene una relación desde hace varios años.

La encargada de revelar la noticia fue su ahora esposa, quien publicó una serie de fotografías de la celebración en su cuenta de Instagram.

En los registros se puede ver a la pareja luciendo atuendos coordinados en tonos beige, mientras comparte con familiares y amigos en una ceremonia íntima que, según los antecedentes, se realizó en su hogar.

«¡Y nos casamos! ¡Gracias a todos los que nos acompañaron en esta fiesta celebrando nuestro amor!», escribió Berthelon junto a las imágenes.

Entre los asistentes destacó Maira Bodenhöfer, hija del actor y fruto de su relación con la también intérprete Consuelo Holzapfel.

¿Quién es Macarena Berthelon, la nueva esposa de Bastián Bodenhöfer?

La pareja de Bodenhöfer también tiene una historia ligada al mundo artístico. Macarena Berthelon es actriz y vestuarista, pero alcanzó especial notoriedad en 1990, cuando protagonizó el videoclip de «Corazones Rojos», uno de los grandes éxitos de Los Prisioneros.

La artista también ha desarrollado una trayectoria en el área del vestuario para proyectos de cine, moda y publicidad. Además, fundó Crissal, una tienda dedicada a la comercialización de ropa reciclada y materiales nobles.

Pese a mantener su relación lejos de la exposición mediática, ambos han compartido algunos momentos de su vida juntos a través de redes sociales.

Los anteriores matrimonios del actor

Este es el tercer matrimonio de Bastián Bodenhöfer. Anteriormente, el actor contrajo matrimonio con la actriz Consuelo Holzapfel, con quien estuvo entre 1983 y 1994. De esa relación nacieron sus hijos Maira y Damián.

Posteriormente, volvió a llegar al altar junto a Aline Küppenheim. Su matrimonio se extendió entre 2000 y 2006 y de esa relación nació su hijo Ian.

Ahora, el intérprete comienza una nueva etapa sentimental junto a Macarena Berthelon, quien compartió públicamente la felicidad de este especial momento.

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