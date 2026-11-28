Una particular reacción tuvo Leo Rey luego de conocer parte de la parrilla musical del Festival de Viña del Mar 2027. El cantante utilizó sus redes sociales para expresar su descontento por no figurar entre los artistas confirmados para la próxima edición del certamen.

Todo comenzó este viernes 27 de noviembre, cuando la organización del evento reveló los primeros nombres que llegarán a la Quinta Vergara entre el 22 y el 27 de febrero.

Tras el anuncio, el exvocalista de La Noche compartió una imagen en su cuenta de Instagram que imitaba el estilo de los afiches promocionales del festival. Sin embargo, acompañó la publicación con un directo mensaje contra Bizarro, productora encargada del espectáculo.

«Bizarro estás cada vez más cerca de chuparlo», escribió el intérprete, dejando en evidencia su molestia por no formar parte del evento.

La particular reacción del cantante en redes sociales

La publicación de Leo Rey no tardó en generar comentarios. Mientras algunos usuarios respaldaron su postura, otros reaccionaron con sorpresa ante el tono de su mensaje.

La ausencia del cantante también llamó la atención porque durante los últimos meses protagonizó una campaña de sus seguidores para conseguir un espacio en el escenario viñamarino.

Incluso, el artista había compartido anteriormente publicaciones relacionadas con su posible participación en el certamen, alimentando las expectativas de sus fanáticos.

¿Qué artistas estarán en el Festival de Viña 2027?

El anuncio de la programación confirmó importantes nombres de la música nacional e internacional.

Entre los artistas que llegarán a la Quinta Vergara destacan Laura Pausini, Pablo Alborán, Reik, Farruko, Arcángel y Silvestre Dangond. También figura Jihyo, integrante del grupo surcoreano TWICE.

En cuanto a los representantes nacionales, la programación contempla a La Ley y Gondwana junto a Quique Neira.

Sin embargo, la parrilla todavía no está completa. La organización mantiene pendiente el anuncio de los artistas que se presentarán el miércoles 24 de febrero, además de los humoristas que buscarán conquistar al Monstruo.

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