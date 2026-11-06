«¿En qué momento nos acostumbramos?»: Pancho Saavedra alzó la voz tras recibir comentarios sobre su salud

Pancho Saavedra decidió ponerle un alto a los comentarios sobre su apariencia física. El animador de Canal 13 volvió a referirse a su importante baja de peso y enfrentó las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre su estado de salud.

Todo comenzó luego de que el comunicador compartiera fotografías que evidenciaban su transformación física. A partir de esas publicaciones, algunos usuarios comenzaron a preguntarle si padecía alguna enfermedad e incluso mencionaron diagnósticos como cáncer y VIH.

Frente a esta situación, el conductor de Lugares que hablan decidió compartir una profunda reflexión en su cuenta de Instagram, donde explicó cómo ha vivido este proceso y cuestionó la facilidad con que algunas personas opinan sobre el cuerpo ajeno.

Pancho Saavedra reveló cuánto peso ha perdido

A través de sus redes sociales, el animador contó que ha bajado 22 kilos, pero aclaró que su mayor satisfacción no tiene relación únicamente con el cambio físico.

«22 kilos menos. Pero mucho más importante que lo que he perdido es todo lo que he ganado: disciplina, constancia, fuerza y, sobre todo, una nueva manera de quererme y cuidarme», escribió.

Asimismo, reconoció que nunca imaginó que una decisión tan personal generaría tantos comentarios y especulaciones sobre su vida.

«He leído de todo. Que estoy enfermo, que tengo cáncer, que tengo VIH… Y me pregunto: ¿en qué momento nos acostumbramos tanto a opinar del cuerpo ajeno? ¿En qué momento olvidamos que detrás de una fotografía hay una persona que siente?», cuestionó.

«Mi cuerpo cambió, pero mi valor, nunca»

Finalmente, el comunicador explicó que las fotografías que compartió no buscan demostrarle nada a quienes lo cuestionan, sino recordarle su propio esfuerzo y compromiso con el autocuidado.

«Estas fotos no son para demostrarle nada a nadie. Son para recordarme que nunca es tarde para cambiar, para cuidarse y para cumplir esas promesas que uno se hace en silencio», expresó.

Y cerró con una frase que resume el sentido de toda su reflexión: «Al final, el problema nunca fueron mis kilos. Porque mi cuerpo cambió, pero mi valor, nunca».

De esta manera, Pancho Saavedra aprovechó la atención que generó su cambio físico para enviar un mensaje sobre el respeto, los prejuicios y la importancia de dejar de juzgar a las personas por su apariencia.

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