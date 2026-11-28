La polémica sigue creciendo en torno a Carola de Moras. La animadora enfrenta una ola de críticas en redes sociales luego de sus comentarios sobre Miss Venezuela durante la transmisión de Miss Universo 2026, instancia en la que Dominga López, representante chilena, quedó fuera del Top 5.

La situación escaló durante las últimas horas, luego de que la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez revelara que la comunicadora estaría recibiendo amenazas de muerte dirigidas tanto a ella como a integrantes de su familia.

Todo comenzó el pasado martes, cuando Mega transmitió la final del concurso de belleza desde Puerto Rico. En esa instancia, Carola de Moras participó como panelista y comentó la eliminación de la candidata chilena.

Tras la salida de Dominga López, Julio César Rodríguez le preguntó por el resultado. Ante esto, la exanimadora de TVN lanzó una frase que generó molestia entre algunos usuarios venezolanos.

«Creo que Venezuela efectivamente nos quitó la oportunidad, siendo que, por supuesto, se la merecía también», comentó durante la transmisión.

Sus palabras provocaron una ola de reacciones. Incluso, algunos usuarios comenzaron a acusarla de xenofobia y cuestionaron sus dichos en distintas publicaciones de Instagram.

Carola de Moras habría recibido amenazas contra su familia

La periodista Cecilia Gutiérrez entregó nuevos antecedentes sobre la situación a través de sus redes sociales.

Según relató, Carola estaría atravesando un complejo momento debido a los mensajes intimidatorios que habría recibido durante los últimos días.

«La Carola está súper complicada porque le empezaron a llegar amenazas de muerte a ella y a su familia», aseguró la panelista de Alfombra Roja.

Además, Gutiérrez dio cuenta del contenido de algunos mensajes que supuestamente recibió la animadora, entre ellos advertencias como «sabemos dónde vives», «tenemos tu dirección» y «no te vamos a dejar en paz».

La comunicadora también explicó que el extracto de la transmisión que circuló en redes sociales no mostraría todo el contexto de sus declaraciones.

De hecho, recordó que Carola de Moras había elegido anteriormente a Clara Vegas, representante de Venezuela, como una de sus favoritas para avanzar en la competencia, junto a Dominga López.

Las particulares recetas venezolanas que llegaron a su Instagram

Pero las críticas no terminaron con los mensajes de odio. Otro fenómeno llamó la atención en las publicaciones de la animadora: varios usuarios comenzaron a dejarle recetas de preparaciones típicas venezolanas.

Entre los comentarios aparecen instrucciones para cocinar arepas, patacón, pabellón criollo, asado negro y pan de jamón, entre otros platos tradicionales.

Esta particular forma de protesta también llamó la atención de Cecilia Gutiérrez, quien recordó que las reacciones contra figuras públicas pueden escalar rápidamente en redes sociales.

La periodista, además, cuestionó la magnitud que alcanzó el conflicto, considerando que todo comenzó por una opinión relacionada con un concurso de belleza y no por un debate sobre migración o política internacional.

Por ahora, Carola de Moras no ha entregado una declaración pública sobre las supuestas amenazas ni sobre las acusaciones que circulan en su contra.

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