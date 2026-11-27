La cantante y compositora chilena Glo Herrera presentó «Saturno», su nuevo sencillo. La canción aborda los miedos, las inseguridades y los errores del pasado, con un mensaje centrado en aprender de las experiencias y confiar en uno mismo.

A través de una letra con la que muchos pueden identificarse, la artista reflexiona sobre esos momentos en que parece difícil encontrar el rumbo. Sin embargo, la propuesta invita a dejar atrás los cuestionamientos y comprender que cada experiencia forma parte de nuestra historia.

El lanzamiento mantiene el sello musical de Herrera, marcado por influencias del soul y el R&B. Para desarrollar esta canción, trabajó junto a Williams Martinez, con quien compartió la producción. La masterización estuvo a cargo de Chalo González.

Glo Herrera prepara su próximo álbum

El estreno de «Saturno» llega mientras la artista trabaja en su próximo disco, con el que busca abrir una nueva etapa en su carrera. El proyecto también contempla futuras colaboraciones y la posibilidad de llevar su música a distintos escenarios del país.

Oriunda de Conchalí, Glo Herrera comenzó a mostrar su talento a través de internet y fue construyendo su espacio dentro de la escena musical chilena. Hasta ahora cuenta con dos EP publicados y colaboraciones con artistas como Bronko Yotte y Masquemúsica.

Además de preparar nueva música, la cantante espera reencontrarse con sus seguidores sobre los escenarios.

«Para mí tocar en vivo es de lo que más me gusta hacer, conectar con las personas, cantar por supuesto, compartir y sentir esa energía, y es lo que he estado esperando hace rato», comenta.

Con este nuevo sencillo, Herrera comienza a adelantar el camino hacia su próximo álbum. Su objetivo también apunta a ampliar su alcance musical, recorrer Chile y, eventualmente, llegar a escenarios internacionales.

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