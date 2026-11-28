La cultura nacional está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Shenda Román a los 98 años. La actriz destacó durante décadas en el teatro, el cine y la televisión. Convirtiéndose en una figura fundamental del Nuevo Cine Chileno gracias a sus interpretaciones en emblemáticas producciones.

La noticia la confirmó ChileActores durante la tarde del viernes 27 de noviembre, a través de un mensaje en el que destacó el importante legado artístico de la intérprete.

Nacida como Elisenda Dominga Román Dobson el 4 de agosto de 1928, en Tacna, la artista mostró sus habilidades desde pequeña. Durante su etapa escolar destacó como oradora y cantante de boleros y tangos, talentos que marcaron sus primeros acercamientos al mundo artístico.

Con el paso de los años, desarrolló una importante carrera sobre las tablas. Participó en montajes como «Fuenteovejuna» y se integró al Teatro de la Universidad de Concepción (TUC), espacio donde consolidó su trabajo como actriz.

Shenda Román y su inolvidable papel en «El chacal de Nahueltoro»

Uno de los hitos más importantes de su carrera llegó con su participación en dos películas fundamentales del Nuevo Cine Chileno: «Tres tristes tigres», dirigida por Raúl Ruiz, y «El chacal de Nahueltoro», bajo la dirección de Miguel Littin.

En esta última producción, estrenada en 1969, interpretó a Rosa Elena Rivas Acuña, uno de los personajes más recordados de su trayectoria.

Su actuación destacó por el realismo y la naturalidad. De hecho, ChileActores recordó que la intérprete asumió este papel «a cara lavada», sin maquillaje ni artificios, una característica que reflejó su compromiso con una interpretación auténtica.

Posteriormente, también trabajó junto a Miguel Littin en «La tierra prometida», estrenada en 1973.

El exilio de la actriz durante la dictadura

El golpe de Estado de 1973 cambió el rumbo de su vida y su carrera. Shenda Román partió al exilio en Cuba, donde continuó vinculada al mundo artístico mediante montajes teatrales unipersonales.

Entre ellos destacó «Guarda tu luz, oh patria», espectáculo que presentó en distintos países de Europa y que le permitió mantener vivo su trabajo sobre los escenarios durante aquellos años fuera de Chile.

Su regreso al cine y reconocimiento artístico

Décadas más tarde, la actriz retomó su vínculo con la pantalla grande. En 2014 participó en «Santiago violenta», de Ernesto Díaz Espinoza, y «La voz en off», de Cristián Jiménez. Dos producciones que marcaron su regreso al cine junto a nuevas generaciones de realizadores.

Además de su trabajo como intérprete, Shenda Román también desarrolló labores docentes y destacó por su compromiso con los derechos de las mujeres. En 2015 recibió el premio Elena Caffarena por su aporte a esta causa.

Su trayectoria también alcanzó reconocimiento en 2021, cuando figuró entre las candidatas al Premio Nacional de Artes de la Representación.

Tras confirmar su fallecimiento, ChileActores recordó especialmente su historia de vida, marcada por la pobreza durante su infancia, el desarraigo y el exilio.

«Shenda Román deja una huella imborrable en la historia del teatro y el cine chileno, y su talento permanecerá para siempre en nuestra memoria cultural», expresó la institución.

Así, el país despide a una de las intérpretes fundamentales de su cinematografía, cuyo trabajo permanece ligado a algunas de las producciones más importantes de la historia audiovisual chilena.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿Seguirán las altas temperaturas la próxima semana? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para Santiago

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google