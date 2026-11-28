El teatro chileno está de luto tras confirmarse la muerte de Gustavo Meza, reconocido director, dramaturgo y Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2007.

El artista falleció a los 88 años, según informó durante la noche del viernes el Teatro ICTUS a través de sus redes sociales.

Desde la compañía destacaron especialmente su paso por ICTUS, espacio donde dejó una huella en distintas generaciones de intérpretes.

«Su paso por ICTUS marcó a varias generaciones. Su dirección y estilo inconfundible quedan en nuestra memoria, en los recuerdos amorosos del trabajo en grupo y las anécdotas de las giras por Europa», expresaron en su despedida.

La destacada trayectoria de Gustavo Meza en el teatro chileno

Nacido en Osorno en 1938, Gustavo Meza desarrolló una carrera de más de cinco décadas como actor, director, dramaturgo y profesor.

Estudió en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, donde comenzó a construir una trayectoria que posteriormente lo llevaría a convertirse en uno de los nombres relevantes de la escena nacional.

Uno de sus grandes hitos llegó en 1974, cuando fundó Teatro Imagen junto a Tennyson Ferrada y Yael Unger. La compañía adquirió especial importancia durante la dictadura, ya que impulsó propuestas de creación colectiva y utilizó el humor negro y el realismo crítico para abordar la realidad social del país.

Entre sus trabajos dramatúrgicos destacan «El último tren», «Cartas para Jenny» y «Murciélagos». También realizó adaptaciones teatrales de reconocidas obras literarias, como «La reina Isabel cantaba rancheras».

Su aporte no quedó limitado a los escenarios. También dedicó parte importante de su vida a la enseñanza y formación de nuevos talentos.

En reconocimiento a su trayectoria, en 2007 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales. Además, obtuvo otros reconocimientos, entre ellos premios Altazor y APES.

La dolorosa coincidencia con la muerte de Delfina Guzmán

La partida de Gustavo Meza ocurre en un momento especialmente doloroso para su familia. El dramaturgo falleció apenas tres días después de la muerte de la actriz Delfina Guzmán, quien fue su segunda esposa y madre de sus dos hijos.

La pareja estuvo casada entre 1959 y 1969, periodo durante el cual nacieron Juan Cristóbal y Gonzalo Meza.

Ambos hermanos compartieron una emotiva despedida para su padre en redes sociales. «Buenas noches, dulce príncipe», escribieron, utilizando una conocida frase de la obra «Hamlet», de William Shakespeare.

Desde Teatro ICTUS también enviaron un abrazo a sus hijos y cercanos, quienes enfrentan la pérdida de ambos padres en pocos días.

Asimismo, recordaron a Elsa Poblete, actriz y compañera de vida de Meza durante sus últimos años.

¿Dónde despedirán a Gustavo Meza?

Según informó ADN Radio, el velorio del destacado dramaturgo comienza este sábado 28 de noviembre al mediodía en el Teatro Nacional Chileno.

Además, a las 17:00 horas se contempla una ceremonia abierta para familiares, amigos, estudiantes, colegas y todas las personas que quieran despedirlo.

Con su fallecimiento, el país pierde a uno de los grandes referentes de las artes escénicas, cuyo trabajo como director, dramaturgo y formador dejó una marca en la historia del teatro chileno.

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