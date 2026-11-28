Una inesperada confesión realizó Luis Jara sobre su relación con el Festival de Viña del Mar. El cantante y animador aseguró que actualmente aceptaría conducir el certamen viñamarino si recibe una propuesta para asumir ese desafío.

El artista abordó el tema durante su participación en el programa «Nada que perder», de Once Stream, donde conversó sobre su presente televisivo, sus proyectos y las posibilidades que contempla para su futuro en pantalla.

En medio de la conversación, surgió la posibilidad de verlo nuevamente al frente de un estelar y, por supuesto, apareció el nombre del Festival de Viña.

Ante la pregunta, Lucho Jara fue bastante claro: «Si hoy me dijeran que pudiese animar el Festival de Viña, sí, lo animaría».

Sus palabras llaman la atención, especialmente porque hace más de dos décadas tuvo la oportunidad de convertirse en el animador del evento, pero decidió dar un paso al costado.

¿Por qué Luis Jara rechazó animar Viña en el pasado?

La primera propuesta llegó en 2005, cuando Canal 13 buscaba un reemplazante para Antonio Vodanovic, quien había dejado la conducción del certamen después de 29 años.

En ese entonces, Luis Jara era uno de los principales rostros de la estación y contaba con una importante presencia en televisión. Sin embargo, reconoció que emocionalmente no atravesaba un buen momento para asumir semejante responsabilidad.

«Emocionalmente no. Ahí todavía tenía miedo. No me preguntes de qué, pero miedo. Y, cuando uno tiene miedo y se te aprieta la guata, no lo empiezas a pasar bien, no hay plata que te pague por eso», explicó.

Además, recordó que le generaba un conflicto ocupar el lugar de una figura tan importante como Vodanovic.

«En realidad, ¿por qué tenía que sacar yo a Vodanovic? Después dije, no, emocionalmente no estoy preparado para ser yo quien desplace a un animador con tanta categoría», agregó.

El cantante también reconoció que sintió una fuerte presión por parte de Canal 13, ya que la estación confiaba en él para asumir la conducción del evento.

¿Luis Jara considera una deuda no haber animado Viña?

Pese a reconocer que hoy enfrentaría el desafío de otra manera, el intérprete aseguró que nunca sintió que animar el Festival de Viña fuera una deuda pendiente en su carrera.

Esto, porque su vínculo con la Quinta Vergara siempre estuvo relacionado principalmente con la música.

De hecho, recordó que ya suma nueve presentaciones en el escenario viñamarino y manifestó su deseo de regresar una décima vez.

«Ojalá Dios me dé vida y poder estar en esa décima vez para cerrar un ciclo y poder decir: pasé por mi carrera y estuve 10 veces en el escenario más importante», comentó.

De esta manera, Luis Jara dejó abierta la posibilidad de asumir en algún momento la animación del certamen, aunque también destacó que su principal motivación sigue ligada a su faceta musical.

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