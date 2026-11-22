Una buena oportunidad para quienes buscan empleo llegará durante los próximos días. Se trata de una nueva edición de Expo Empleos AIEP 2026, una feria laboral que ofrecerá más de 3.500 vacantes de manera completamente online y gratuita.

La iniciativa se desarrollará entre el lunes 23 y el domingo 29 de noviembre. La cual, contará con la participación de más de 300 empresas de distintos sectores productivos.

En esta segunda edición del año, la convocatoria contempla oportunidades en más de 500 cargos, con alternativas para personas que buscan su primera experiencia laboral, quienes necesitan cambiar de trabajo y trabajadores interesados en impulsar su desarrollo profesional.

Además, la plataforma permitirá participar desde cualquier región de Chile, sin necesidad de trasladarse ni asistir presencialmente a una feria.

¿Quiénes pueden postular a las ofertas laborales?

Una de las principales características de Expo Empleos AIEP 2026 es que no está dirigida exclusivamente a estudiantes o titulados de la institución.

Por el contrario, la convocatoria también está abierta al público general. Por lo que cualquier persona interesada en encontrar una oportunidad laboral puede participar.

La feria contempla alternativas para distintos perfiles, incluyendo personas que buscan su primer empleo, profesionales que desean cambiar de rubro y trabajadores que necesitan nuevas oportunidades para continuar su trayectoria.

De esta manera, la iniciativa busca acercar a las empresas con quienes necesitan incorporarse al mercado laboral o encontrar mejores condiciones de trabajo.

¿Cómo postular a los más de 3.500 empleos?

Quienes quieran participar deben ingresar a la plataforma oficial expoempleos.aiep.cl, donde podrán registrarse gratuitamente y revisar las vacantes disponibles.

Una vez dentro del sitio, las personas podrán conocer las oportunidades publicadas por las empresas y postular a los cargos que se ajusten a su experiencia y perfil profesional.

El proceso estará disponible durante siete días, desde el 23 hasta el 29 de noviembre.

Por lo tanto, quienes estén buscando trabajo o quieran explorar nuevas alternativas laborales tendrán una semana para revisar las ofertas y enviar sus antecedentes.

Así, Expo Empleos AIEP 2026 se presenta como una alternativa para quienes necesitan una oportunidad laboral, con la posibilidad de participar desde cualquier lugar del país y sin pagar por el proceso de postulación.}

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