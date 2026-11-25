Vibra Fest 2026 prepara una de sus ediciones más grandes y llegará con importantes novedades. El festival urbano confirmó que cambiará de ubicación y se realizará en el Parque Cerrillos, donde contará con tres escenarios y una extensa parrilla de artistas nacionales e internacionales.

La cita está programada para el próximo 8 de diciembre. Esta nueva versión busca ofrecer una experiencia al aire libre y con mayores espacios para el público. Según informó la organización, el recinto tendrá amplias áreas de pasto, zonas de juegos, espacios de entretención y puntos de hidratación.

Las puertas abrirán a las 12:00 horas. Además, el festival contará con tres escenarios: RHLM, Vibra Fest y Johnnie Walker, donde se distribuirán las presentaciones de los artistas confirmados.

¿Qué artistas estarán en Vibra Fest 2026?

El evento reunirá a destacados exponentes de la música urbana internacional y chilena. Entre los nombres principales aparecen Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone y Manuel Turizo.

La lista también incluye a Kapo, J Alvarez, Ivy Queen, Ysy A, Darkiel, Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep y RKM.

Por el lado nacional, el festival contará con Jairo Vera, Lucky Brown, Tobal MJ, Sinaka, Loyaltty, Bayriton, Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight, Lenexx y Benja Valencia. Además, Eloy tendrá una presentación especial.

¿Dónde se realizará Vibra Fest 2026?

La nueva edición tendrá como escenario el Parque Cerrillos, ubicado en la comuna de Cerrillos. El cambio permitirá desarrollar el festival en un espacio abierto y con extensas áreas verdes.

¿Cómo llegar al Parque Cerrillos?

Una de las alternativas más directas es utilizar el Metro de Santiago. Los asistentes pueden llegar a través de la Línea 6 y bajar en la estación Cerrillos, cercana al recinto.

También existen distintas opciones de transporte público en los alrededores. Entre los recorridos de buses que circulan por el sector se encuentran los servicios 105, 105C, 108, 109N, 113, 115, 125, H08 e I01.

¿Cuándo y dónde comprar entradas?

La organización anunció la liberación de nuevos tickets debido al éxito de ventas. Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a las 12:00 horas.

La venta se realizará exclusivamente a través de PuntoTicket. Por lo mismo, quienes quieran asistir deberán estar atentos a la apertura de esta nueva etapa de venta.

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