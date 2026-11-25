Stefan Kramer será el encargado de inaugurar «Encuentros con Kramer 50+», una propuesta de Caja Los Andes que busca acercar experiencias culturales y recreativas a las personas mayores de 50 años.

El espectáculo se realizará este miércoles 25 de noviembre en el Teatro Teletón. La función comenzará a las 20:00 horas y contará con una versión del show del comediante especialmente pensada para esta generación.

La iniciativa nació de una alianza entre Caja Los Andes y la comunidad Youngers. Su objetivo es ampliar las alternativas de bienestar para sus afiliados de 50 años y más, mediante actividades de entretención y espacios que fomenten el encuentro.

La propuesta también considera elementos que conectan directamente con las experiencias de este público. Gran parte del humor de Kramer se construye a partir de personajes y acontecimientos de la historia reciente de Chile, que forman parte de la memoria de varias generaciones.

Desde la organización destacan la importancia de generar instancias que permitan a las personas mayores de 50 años mantenerse activas y compartir con otros.

En esa línea, un estudio de Caja Los Andes junto a Cadem, denominado Cincuentimeter, reveló que el 85% de las personas de este grupo etario ha experimentado estrés, angustia o agotamiento. Además, un 67% considera que su estado de salud le permitirá mantenerse activo física y mentalmente durante los próximos cinco años.

«Tenemos una generación con ganas de seguir aportando a la sociedad, disfrutando y aprendiendo, pero que muchas veces no encuentra los espacios para hacerlo. Este tipo de instancias culturales y recreativas buscan precisamente eso. Entregarles un momento de bienestar y encuentro de calidad con otros», señaló Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes.

¿Cuándo y dónde se presenta Stefan Kramer?

Stefan Kramer se presentará este miércoles 25 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Teatro Teletón. Las entradas para el espectáculo están disponibles a través del sistema PuntoTicket.

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