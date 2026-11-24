Una pequeña modificación en la postura del misionero podría marcar una diferencia en el placer sexual femenino. Se trata de la técnica de alineación coital (CAT), una alternativa que busca potenciar la estimulación del clítoris durante las relaciones sexuales.

Este método modifica la posición tradicional del misionero. La clave está en cambiar ligeramente la ubicación de los cuerpos y la forma en que se mueve la pelvis.

La técnica responde a una realidad que afecta a muchas mujeres. Un estudio publicado en el Journal of Sex & Marital Therapy reveló que solo el 18,4% de las encuestadas consideraba suficiente la penetración para alcanzar el orgasmo.

En contraste, un 36,6% señaló que necesitaba estimulación adicional del clítoris para llegar al clímax.

¿Cómo se realiza la técnica de alineación coital?

A diferencia del misionero convencional, la persona que está encima debe desplazar ligeramente su cuerpo hacia arriba. Esto permite acercar ambas pelvis y mantener un contacto más directo con la zona del clítoris.

La sexóloga Sadie Allison explicó a HuffPost algunas recomendaciones para ponerla en práctica. Una de ellas consiste en colocar una almohada pequeña debajo de las caderas de la mujer.

Este sencillo ajuste ayuda a modificar el ángulo de la pelvis y facilita el contacto entre ambos cuerpos.

También aconsejó privilegiar los movimientos suaves y circulares. La idea es mantener la conexión entre las pelvis, en lugar de concentrarse en una penetración rápida o profunda.

¿Por qué esta postura podría favorecer el orgasmo femenino?

La psicóloga y terapeuta sexual Megan Fleming también abordó el tema en conversación con HuffPost. La especialista explicó que esta modificación permite incorporar estímulos que no siempre están presentes durante la penetración tradicional.

“Aproximadamente dos tercios de las mujeres no tienen un orgasmo solo con la penetración”, afirmó.

Según Fleming, la técnica CAT permite sumar presión y movimientos de balanceo. Estos favorecen la estimulación adicional del clítoris y pueden contribuir a que más mujeres alcancen el orgasmo durante las relaciones sexuales.

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