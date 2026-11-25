Mon Laferte prepara uno de los conciertos más importantes de su carrera en Chile. La cantante nacional confirmó su llegada al Estadio Nacional con el «Femme Fatale Tour», espectáculo que presentará el próximo 1 de mayo de 2027.

La artista llevará su propuesta musical al principal recinto deportivo del país, en una nueva etapa de su trayectoria internacional. El anuncio llega después de confirmar presentaciones en importantes estadios de México, como el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México y el Coliseo GNP Seguros de Guadalajara.

Mon Laferte llegará al Estadio Nacional con su «Femme Fatale Tour»

A esto se suma su reciente presencia en los Latin Grammy, donde obtuvo seis nominaciones. Estos reconocimientos refuerzan su posición como una de las voces latinoamericanas más destacadas de la escena musical actual.

El espectáculo también estará marcado por el lanzamiento de «Femme Fatale Vol. 2». Este trabajo amplía el universo creativo de su anterior álbum y reúne 20 canciones que recorren distintos estilos, entre ellos el folk, blues, rock alternativo y soul. Además, incluye colaboraciones con St. Vincent, Javiera Electra y GRTSCH.

Sobre el escenario, Mon Laferte combinará la teatralidad y la intensidad emocional que caracterizan sus presentaciones. El repertorio mezclará canciones de esta nueva etapa con algunos de los éxitos que han marcado su carrera.

Entre los temas que podrían acompañar esta presentación destacan «Tu Falta de Querer», «Mi Buen Amor», junto a Bunbury, «Si Tú Me Quisieras», «Amor Completo» y «Pa’ Dónde Se Fue».

La cita será el sábado 1 de mayo de 2027 en el Estadio Nacional. Las entradas comenzarán a venderse el lunes 30 de noviembre, desde las 10:00 horas, a través de Ticketmaster.

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