El próximo 8 de diciembre, Vibra Fest 2026 reunirá a destacados exponentes de la música urbana nacional e internacional. Sin embargo, el evento anunció importantes novedades para quienes esperan asistir a esta edición.

A través de sus redes sociales, la organización confirmó que el festival cambiará de ubicación. Inicialmente, el espectáculo estaba programado para realizarse en el Hipódromo Chile. Ahora, sus escenarios se trasladarán al Parque Cerrillos.

La decisión responde a las solicitudes de los asistentes y permitirá recibir al público en un espacio de mayor capacidad.

«Ustedes lo pidieron, nosotros los leímos y ahora sí… VIBRA FEST SE MUDA A PARQUE CERRILLOS», comunicaron los organizadores.

Vibra Fest 2026: ¿cuándo comienza la nueva venta de entradas?

El cambio de recinto llegó acompañado de otra noticia para los fanáticos. El festival confirmó que habilitará una nueva venta de entradas.

El proceso comenzará este miércoles a las 12:00 horas. Los tickets estarán disponibles exclusivamente a través de PuntoTicket.

Eso sí, quienes quieran asistir deberán estar atentos. La organización advirtió que esta nueva etapa contará con pocos cupos disponibles.

¿Qué artistas estarán en Vibra Fest 2026?

El festival contará con una extensa cartelera que reúne a reconocidos exponentes del género urbano.

Entre los artistas internacionales destacan Anuel AA, Omar Courtz, Chencho Corleone, Manuel Turizo, Kapo, J Alvarez e Ivy Queen. A ellos se suma el argentino Ysy A.

El listado también incluye a Darkiel, Brytiago, Dalex, Noriel, Almighty, Conep, Lenexx, RKM y Eloy.

Por su parte, la música urbana chilena tendrá una importante presencia en esta edición. Jairo Vera, Tobal MJ, Lucky Brown, Sinaka, Bayriton y Loyallty figuran entre los confirmados.

La representación nacional también contempla a Pablito Pesadilla, Gino Mella, King Savagge, Daniella, Lleflight y Benja Valencia.

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