Roberto Cox protagonizó un nuevo capítulo de «Visitando la casa de los famosos», espacio de Vamo a Calmarno conducido por Jaime Proox y Roberto Rosinelli. En esta oportunidad, el periodista abrió las puertas de su departamento y repasó distintos episodios de su vida personal y profesional.

Durante el recorrido, mostró espacios de su hogar como la terraza, su oficina y un estudio de música acondicionado acústicamente. También exhibió colecciones y recuerdos de sus viajes, mientras conversaba sobre su trayectoria internacional y algunas de las controversias que han marcado su carrera.

Uno de los temas que abordó fue su relación con la farándula chilena. Cox recordó sus diferencias con Cecilia Gutiérrez y cuestionó que, según su versión, la periodista difundiera una imagen de la celebración de sus 40 años sin verificar previamente la información. Además, aseguró que esa publicación habría expuesto su dirección y generado rumores sobre lo ocurrido.

El periodista también se refirió a la supuesta relación que le atribuyeron con Maite Orsini. Según contó, se encontraba en Francia cuando comenzó a circular esa versión y aseguró que Gutiérrez no lo contactó para confirmar los antecedentes.

Sobre Sergio Rojas, fue igualmente directo. Cox afirmó que no mantiene relación con él y lo calificó de «mentiroso». Si bien aclaró que no está en contra de la farándula como género, manifestó sus reparos frente a la difusión de información sin verificar.

Roberto Cox recuerda su conflicto con Jorge Sampaoli

Otro momento de la conversación estuvo dedicado a «El Zurdo, revancha del ninguneado», documental que realizó sobre Jorge Sampaoli. Según relató, el entrenador no estuvo de acuerdo con el título de la producción y, a partir de ese desacuerdo, cortó la comunicación con él y le cerró las puertas.

Cox también recordó algunas de sus coberturas internacionales. Identificó el caso judicial de Nicolás Zepeda como la experiencia que más lo marcó y calificó como «el peor día de mi vida» una situación en Venezuela, donde, según su relato, militares retuvieron a un equipo periodístico.

Finalmente, habló de su paso por Chilevisión y de su deseo de participar en la Teletón desde la conducción. «No me escogieron, pero me hubiese gustado aportar desde otra faceta como conductor», reconoció.

Además, manifestó su interés por conducir algún día un programa dedicado a la cultura y los viajes.

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