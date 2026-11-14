¿José Antonio Neme o JC Rodríguez? Revelan los nombres que suenan para animar la Gala del Festival de Viña 2027

A poco más de tres meses de una nueva edición del Festival de Viña del Mar, la Gala 2027 ya comienza a generar rumores sobre quiénes estarán a cargo de conducir uno de los eventos más esperados del espectáculo nacional.

Aunque Mega todavía no entrega una confirmación oficial sobre los animadores, varios rostros de televisión aparecen entre las alternativas para liderar la tradicional alfombra roja.

Uno de los nombres que tomó fuerza es el de José Antonio Neme, quien incluso manifestó públicamente su interés en asumir nuevamente este desafío.

José Antonio Neme manifestó sus ganas de animar la Gala

El tema se abordó en el programa Primer Plano, donde distintas figuras del espectáculo entregaron sus preferencias sobre quién debería conducir el evento.

Una de ellas fue Marianne Schmidt, periodista de Mega y compañera de Neme en Mucho Gusto, quien respaldó a su colega y destacó sus condiciones para asumir la animación.

“José Antonio Neme porque es lúdico, hizo una presentación fabulosa en la Teletón. Además, conoce muy bien quiénes participan en la Gala”, argumentó.

El propio periodista tampoco escondió sus intenciones y reconoció que le gustaría repetir la experiencia.

Incluso, lanzó una divertida advertencia en tono de broma: “Si no, yo voy a paralizar. Voy a cortar rutas, voy a pararme acá afuera del canal”.

JC Rodríguez, Tonka Tomicic y Carmen Gloria Arroyo también aparecen

Sin embargo, Neme no sería la única alternativa que genera interés. Durante la conversación, Eduardo Fuentes mencionó otros nombres que podrían asumir la conducción de la alfombra roja.

Entre sus favoritas apareció Carmen Gloria Arroyo, destacando sus habilidades frente a las cámaras y su experiencia televisiva.

“Podría ser Carmen Gloria. Ha demostrado que además de abogada es buena conductora, tiene habilidades para serlo”, comentó.

Pero eso no fue todo, ya que también puso sobre la mesa a Tonka Tomicic, quien cuenta con una extensa trayectoria en este tipo de eventos.

“Tonka es la Gala”, expresó Fuentes al recordar el vínculo de la animadora con la tradicional alfombra roja.

La propia Carmen Gloria reaccionó con humor ante la posibilidad de asumir el desafío y reconoció que existe competencia por el puesto.

“Agradezco, pero lo tomo con humor. Sé que es de José Antonio, y él le tiene puesto el ojo de Bernardo, así que cuidado porque vamos a pelear brígido”, comentó.

¿Qué pasa con Julio César Rodríguez?

Otro nombre que apareció en la conversación fue el de Julio César Rodríguez, quien también ha generado especulaciones sobre su futuro televisivo tras anunciar su salida de Chilevisión.

Sin embargo, según los antecedentes entregados por Página 7, el periodista no tendría interés en conducir la tradicional Gala y estaría mirando otras alternativas dentro de los programas satélite del Festival.

Por ahora, la organización no confirma oficialmente quiénes estarán a cargo de la conducción. Así, la elección de los rostros para la Gala de Viña 2027 continúa generando conversación y expectativas entre los seguidores del espectáculo nacional.

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