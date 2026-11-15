¿Podrá conquistar al público? Diana Bolocco abordó su nuevo desafío en «Pasapalabra»

Este domingo 15 de noviembre, ‘Pasapalabra’ regresará a las pantallas de Chilevisión con una nueva temporada y una importante novedad: Diana Bolocco asumirá la conducción del querido programa de concursos.

En conversación con Página 7, la animadora se refirió a las expectativas que genera este regreso y al desafío de tomar el lugar de Julián Elfenbein, quien durante años estuvo al frente del espacio televisivo.

La comunicadora reconoció que este nuevo proyecto representa una gran responsabilidad, especialmente por el cariño que el público mantiene por el formato.

“Ha sido un súper desafío”, comentó Diana, quien también destacó que se trata de “un lindo programa que la familia espera, que la familia quiere”.

Diana Bolocco y el desafío de reemplazar a Julián Elfenbein

Uno de los aspectos que más marca esta nueva etapa es precisamente el trabajo que realizó Julián Elfenbein durante su paso por el espacio.

Al respecto, Bolocco reconoció que alcanzar ese nivel representa una de sus principales metas. La animadora sabe que el programa cuenta con una audiencia fiel y que los televidentes esperan reencontrarse con el formato.

Por lo mismo, aseguró que asumió esta oportunidad con mucha dedicación y compromiso.

“Lo he tomado con mucha responsabilidad, con mucho cariño y dando lo mejor de mí”, expresó sobre este nuevo desafío profesional.

Recordamos que el estreno de ‘Pasapalabra’ está programado para este domingo 15 de noviembre, a las 19:00 horas, por las pantallas de Chilevisión.

También compartirá escenario con José Miguel Viñuela

Pero este no será el único proyecto que reunirá a Diana Bolocco con nuevas figuras de la televisión.

La comunicadora también encabezará un evento junto a José Miguel Viñuela, incorporación que recibió con entusiasmo.

“Muy contenta y muy agradecida de la oportunidad. Estamos dándole la bienvenida al Jose y estoy muy contenta de poder compartir con él”, comentó.

Además, destacó las cualidades de su compañero y recordó que ya han trabajado juntos anteriormente.

“Lo conozco, he trabajado con él. Es un valor, un gran animador y además tiene mucho sentido del humor, entonces trabajando con él no se pasan penas”, agregó.

De esta manera, Diana Bolocco se prepara para una nueva etapa profesional, con el desafío de conquistar a los seguidores de ‘Pasapalabra’ y continuar el legado que dejó Julián Elfenbein en el programa.

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