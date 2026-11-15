«Habría terminado separado»: la sincera confesión de Viñuela sobre su posible ingreso a un reality

José Miguel Viñuela sorprendió al revelar que recibió propuestas para sumarse a conocidos realities de Canal 13. Sin embargo, pese a las oportunidades que tuvo para probar suerte en este tipo de formatos, el animador decidió dar un paso al costado y no aceptar ninguna de las invitaciones.

En conversación con Página 7, el comunicador abordó esta posibilidad y explicó los motivos que lo llevaron a rechazar las ofertas. Además, reconoció que la experiencia le generaba sentimientos encontrados.

El exrostro de televisión contó que recibió acercamientos para participar en programas de telerrealidad, una propuesta que lo hizo pensar, pero que finalmente no logró convencerlo.

José Miguel Viñuela contó por qué rechazó los realities

Uno de los aspectos que más llamó la atención de sus declaraciones fue la emoción que le provocó imaginarse dentro de este tipo de espacios.

De hecho, el animador reconoció que estuvo cerca de emocionarse al hablar sobre el tema.

Pese a que la televisión de realidad representa una oportunidad para mostrar una faceta diferente ante el público, Viñuela tuvo sus razones para no aceptar.

“Yo habría terminado separado, vuelto loco, solo… Dije no“, recordó sobre los motivos que lo llevaron a rechazar la oferta.

El comunicador evaluó lo que significaría exponerse a una experiencia de este tipo y las consecuencias que podría tener en su vida personal y profesional.

Así, aunque las propuestas llegaron desde una importante señal televisiva, prefirió mantenerse al margen de los encierros.

La oferta que convenció a Viñuela de volver a la televisión abierta

Después de varios años alejado de los grandes canales, José Miguel Viñuela finalmente encontró una oportunidad que lo motivó a regresar a la televisión abierta.

El animador contó que, cuando recibió el primer llamado para conversar sobre un posible proyecto, creyó que nuevamente querían tentarlo para participar en un reality. Sin embargo, la propuesta iba por otro camino.

Todo cambió cuando se reunió con el ejecutivo Ignacio Corvalán en una cafetería. Durante ese encuentro, recibió una inesperada oferta que lo emocionó: asumir la conducción de Gran Hermano.

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