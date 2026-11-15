¿Apagón mundial de 72 horas? La verdad detrás de la alarma que circula para este 17 de noviembre

Una preocupante advertencia comenzó a circular en redes sociales y encendió las alarmas entre los usuarios. Según distintas publicaciones, este martes 17 de noviembre ocurriría un supuesto apagón mundial de 72 horas que dejaría sin electricidad, internet y servicios bancarios a millones de personas. Sin embargo, detrás de esta información existe una confusión entre dos iniciativas preventivas que no contemplan una interrupción masiva de los servicios.

La noticia rápidamente generó preocupación, especialmente por las advertencias que recomiendan almacenar agua, alimentos y dinero en efectivo ante un eventual colapso mundial. No obstante, no existen antecedentes oficiales que respalden este supuesto escenario.

¿Qué ocurrirá realmente este 17 de noviembre?

Uno de los acontecimientos que alimentó el rumor corresponde a un ejercicio de emergencia que realizarán Estados Unidos y sus autoridades.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), junto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), confirmó una prueba nacional de su Sistema de Alerta de Emergencia (EAS) para este martes 17 de noviembre.

El procedimiento comenzará a las 14:20 horas de la costa este estadounidense, es decir, a las 16:20 horas de Chile.

Durante el ensayo, las transmisiones habituales de radio y televisión tendrán una breve interrupción para emitir un mensaje de prueba. La comunicación aclarará que se trata de un ejercicio y que las personas no necesitan realizar ninguna acción.

Por lo tanto, esta actividad no contempla cortes de electricidad, desconexiones de internet ni interrupciones de los servicios bancarios.

¿De dónde surgió la advertencia de las 72 horas?

Otro antecedente que contribuyó a la confusión corresponde a una recomendación de la Unión Europea.

En marzo de 2025, el organismo impulsó una estrategia de preparación ante eventuales emergencias. Entre sus principales sugerencias, planteó que los ciudadanos mantengan provisiones suficientes para desenvolverse de manera autónoma durante al menos 72 horas.

La iniciativa considera distintos escenarios, como desastres naturales, emergencias sanitarias, sabotajes y otras situaciones que puedan afectar los servicios esenciales.

Por este motivo, recomienda preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos no perecibles, medicamentos, artículos de primeros auxilios y dinero en efectivo.

Sin embargo, esta orientación tiene un carácter preventivo y no responde a una alerta sobre un apagón programado.

¿Habrá un apagón mundial este 17 de noviembre?

Pese a la preocupación que generaron las publicaciones virales, no existe evidencia de que este martes ocurra un corte mundial de electricidad durante 72 horas.

Tanto el ejercicio estadounidense como las recomendaciones europeas corresponden a iniciativas independientes. Ninguna contempla una suspensión global de los servicios básicos.

Así, el supuesto apagón mundial que circula en redes sociales surge de la mezcla de dos informaciones reales, pero con objetivos completamente diferentes.

Por ahora, las autoridades no han anunciado una emergencia de estas características, por lo que no hay motivos para alarmarse ante las advertencias que circulan en internet.

También puedes leer en Radio Corazón: ¿José Antonio Neme o JC Rodríguez? Revelan los nombres que suenan para animar la Gala del Festival de Viña 2027

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google