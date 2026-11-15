Hija de Gonzalo Ramírez conmueve con potente carta sobre su delicado estado de salud: espera un doble trasplante

Un complejo momento atraviesa Antonia Ramírez, hija del periodista Gonzalo Ramírez, quien decidió compartir un emotivo testimonio sobre su estado de salud y la incertidumbre que enfrenta mientras espera un doble trasplante.

La joven de 28 años, psicóloga de profesión, publicó una carta titulada “Esperando la llamada” en El Mercurio, donde expuso las dificultades que viven diariamente las personas que necesitan un órgano para recuperar su calidad de vida.

Antonia convive con diabetes tipo 1 desde los nueve años. Además, desde 2019 enfrenta una neuropatía periférica, complicación que afecta el funcionamiento de los nervios. Actualmente, permanece en la lista nacional de espera para recibir un trasplante de riñón y páncreas.

El duro desgaste emocional que enfrenta la hija de Gonzalo Ramírez

En su escrito, la joven describió cómo la incertidumbre se convierte en parte de la rutina de quienes esperan un trasplante.

«Hay una forma de vivir la espera que pocas veces aparece en las cifras: la de quienes despertamos cada mañana sin saber si será el día en que llegue la llamada del hospital», expresó.

Asimismo, explicó que convivir con una enfermedad crónica implica mantener tratamientos, medicamentos y controles médicos de manera permanente. Una situación que también genera consecuencias económicas y emocionales.

«Desde mi profesión puedo afirmar que la espera también enferma», sostuvo Antonia, quien recalcó que sus familiares también enfrentan el desgaste psicológico de este proceso.

Su petición para quienes esperan un trasplante

Uno de los principales puntos de su carta apunta a la falta de información que reciben los pacientes sobre su situación en las listas de espera.

En ese sentido, aclaró que no busca privilegios ni pretende obtener una ventaja frente a otras personas que necesitan un órgano.

Además, desmintió una creencia relacionada con el acceso a los trasplantes y aseguró que el dinero no permite avanzar posiciones en el registro nacional.

Por otra parte, Antonia planteó la importancia de incorporar acompañamiento psicológico desde el comienzo del proceso, tanto para los pacientes como para sus familias.

Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para que consideren el impacto humano de las listas de espera al momento de discutir políticas públicas y presupuestos destinados a salud.

«Detrás de cada número hay una persona que quiere recuperar su salud», expresó.

La joven cerró su reflexión con una potente petición: «Que las listas de espera no queden, otra vez, en lista de espera».

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