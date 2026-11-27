¿Seguirán las altas temperaturas la próxima semana? Alejandro Sepúlveda entregó su pronóstico para Santiago El experto en tiempo de Mega entregó su informe climático para los próximos días en la Región Metropolitana. Revisa acá todos los detalles. 27 Nov, 2026. 16:07 hrs Por Diego Muñoz Agencia Uno/Mega VIDEOS RELACIONADOS Llamó al Rumpy para contar su secreto: tuvo un romance de siete años con una mujer casada y terminó en inesperado escándalo Famosa humorista sufre caída en plena rutina en vivo y esta fue la reacción del público: ya es viral en redes Tras polémica formalización: vocalista de Los Viking’s 5 comparte sentido mensaje y banda toma drástica medida Su esposa y su trabajador tenían un secreto: el mensaje que encontró por accidente y que lo mandó directo al divorcio Llamó al Rumpy para contar su secreto: tuvo un romance de siete años con una mujer casada y terminó en inesperado escándalo Con actores en vivo y escenarios de películas famosas: así es el nuevo restaurante temático que abrió en Santiago Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google Contenido patrocinado