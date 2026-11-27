Un nuevo panorama para los amantes del cine y la gastronomía llegó a Santiago. Se trata de Cinema, un restaurante temático ubicado en Patio Bellavista que combina preparaciones gastronómicas, escenografías inspiradas en películas icónicas y actores que interactúan con los visitantes.

El recinto cuenta con distintos ambientes dedicados a reconocidas producciones de Hollywood. Entre sus principales atractivos destaca un bar inspirado en «El Resplandor» y salones ambientados en universos como «Piratas del Caribe», «Shrek» y «Harry Potter».

La experiencia también incluye una terraza con referencias a «Las Vegas» y «¿Qué pasó ayer?». A esto se suman espacios dedicados al cine de terror, como una sala inspirada en «El Exorcista».

Pero la propuesta no se limita a recorrer escenarios cinematográficos. El restaurante incorpora actores en vivo que circulan por sus instalaciones, interactúan con los comensales y protagonizan distintas intervenciones durante la visita.

¿Qué se puede comer en Cinema?

La carta reúne alternativas para distintos gustos. Entre las preparaciones destacan las Papas Bosque Prohibido, con tocino, salsa brava y merkén, además de las Empanadas de Dragón, rellenas de carne mechada.

También ofrece un Ceviche Peruano y opciones para quienes prefieren carnes, como el Bife Muy Lejano, un bife de chorizo a la parrilla acompañado de salsa chimichurri.

La propuesta incluye pizzas como Yakuza y El Tigre, esta última preparada con carne mechada. Además, cuenta con coctelería y alternativas para compartir.

Un proyecto de nueve meses de construcción

César Verdugo, gerente Comercial de Grupo La Virgen, explicó que la iniciativa fue evolucionando hasta convertirse en una propuesta dirigida a distintos públicos, con especial énfasis en las familias.

La construcción del restaurante tomó nueve meses y contó con la participación de más de 100 personas.

De esta manera, Cinema busca transformar una salida tradicional a comer en una experiencia que combina gastronomía, entretenimiento y escenarios inspirados en grandes películas.

El restaurante se encuentra en Patio Bellavista y está pensado como una alternativa para familias, grupos de amigos y fanáticos del séptimo arte.

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