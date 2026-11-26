El cantante argentino Sebastián Mendoza vuelve a Chile para reencontrarse con sus seguidores en dos presentaciones exclusivas. El artista traerá su «Tour Legado» al país con conciertos programados en Concepción y Santiago, este viernes 27 y sábado 28 de noviembre, respectivamente.

El regreso se produce después de una exitosa gira por Argentina, donde el intérprete llevó su música a ciudades como Comodoro Rivadavia, Salta, Tucumán y Neuquén. Esta última incluso contó con una segunda función. El recorrido tuvo uno de sus momentos más importantes el pasado 14 de noviembre, cuando se presentó en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Con casi 25 años de trayectoria, Mendoza prepara un espectáculo que repasa las distintas etapas de su carrera. Su historia musical comenzó acompañando a su padre, también cantante, y continuó con su consagración en el emblemático Grupo Malagata. Posteriormente, desarrolló una carrera solista que lo posicionó como uno de los referentes de la cumbia norteña argentina.

El repertorio promete combinar canciones que han acompañado a sus seguidores durante años, en una jornada marcada por el baile, los recuerdos y la emoción.

Sebastián Mendoza presenta nueva canción

La visita también tendrá un ingrediente especial. El artista llegará con «DUELES», su primer lanzamiento inédito en casi tres años y el adelanto de su próximo álbum.

La canción fue compuesta junto a Juan Portela y Julián Melián. Se trata de una cumbia norteña que recupera los elementos característicos de su propuesta: melodías románticas y letras centradas en el desamor.

Actualmente, el cantante trabaja en un nuevo material discográfico que combinará baladas, cumbia norteña y nuevas exploraciones musicales.

¿Dónde comprar entradas para Sebastián Mendoza en Chile?

Las presentaciones tendrán lugar este viernes 27 de noviembre en Concepción y el sábado 28 en Santiago.

Las entradas ya están disponibles a través de distintas plataformas. Para el concierto en Concepción, los tickets se pueden adquirir en TuAcceso.cl, mientras que para Santiago están a la venta en Passline.com.

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